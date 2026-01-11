5 zodii sunt se bucură de relații mai bune, în săptămâna 12 - 18 ianuarie 2026

Poate te-ai întrebat când se vor schimba lucrurile din viața ta romantică sau ai simțit că ți-ai pierdut orice speranță pentru dragoste. Totuși, atunci când pare că nu se întâmplă nimic, acela este momentul în care universul lucrează în favoarea ta.

Din 2018, universul te îndeamnă să te onorezi, să acorzi atenție ciclurilor karmice și să vindeci rănile trecutului tău. Deși a fost dificil, ești în sfârșit pe punctul de a înțelege de ce ai parcurs această cale. Aceasta este săptămâna în care începi să vezi rezultatele efortului și vindecării tale. Totul pare să se adune întotdeauna în momentul în care crezi că toată speranța este pierdută.

În timp ce Venus, planeta iubirii, se pregătește să lase în urmă căldura și siguranța Capricornului, se aliniază cu Luna, Saturn și Uranus. Această energie poartă o sincronicitate divină. Luna te ajută să îmbrățișezi adevărul a ceea ce îți dorești, în timp ce Saturn și Uranus se pregătesc să își încheie propriile cicluri.

Când o planetă își începe schimbarea într-un nou semn zodiacal, se crede că este la cel mai înalt nivel de putere. Gradele finale ale unui semn zodiacal sunt despre manifestare, ceea ce înseamnă că aceasta este săptămâna în care începi în sfârșit să vezi rezultatele eforturilor tale. Acesta este un moment pentru a fi deschis la schimbări neașteptate, fără a renunța la speranță sau a lua lucrurile în propriile mâini. Permite tuturor lucrurilor să se desfășoare exact așa cum trebuie și vei vedea în sfârșit că ai fost întotdeauna pe calea spre iubire.

1. Taur

Aruncă o privire proaspătă asupra iubirii. Marți, 13 ianuarie, Luna în Scorpion se intersectează cu Venus în Capricorn, aducând o energie revigorantă în viața ta romantică. În timp ce Luna în Scorpion te ajută să fii conștient de emoțiile tale și de ceea ce îți dorești de la romantism, magia lui Venus în Capricorn este cea care duce relația ta la noi culmi.

Această energie poate inspira un nou început într-o relație existentă, întâlnirea bruscă cu un suflet pereche sau sentimentul că destinul a contribuit la o întâlnire neașteptată. Există noi începuturi aici, dar trebuie să te asiguri că asculți acea voce interioară și onorezi ceea ce simți.

Recent, te-a înconjurat o mare cantitate de energie, menită să ajute la insuflarea unei perspective noi și a unor oportunități mai mari în viața ta romantică. Deși acest lucru influențează puternic și călătoriile, norocul și aspectele spiritualității, este vorba de fapt despre a te lăsa în sfârșit să mergi mai departe. Odată ce înveți lecțiile trecutului tău, nu mai trebuie să continui să trăiești acolo.

Recunoaște că unele relații pot avea o dată de expirare, în timp ce altele se pot concretiza doar după ce ai atins anumite etape în tine. Permite totul să fie pur și simplu, Taurule. Permite-ți să vezi iubirea în tot ceea ce poate fi, în loc să o limitezi la ceea ce a fost odată.

2. Rac

Întârzierile s-au terminat, Rac. Când ești pus să aștepți visele tale, nu este pentru că nu ești menit pentru ele. Mai degrabă, este pentru că universul aduce totul laolaltă pentru binele tău suprem. În aceste momente, singura opțiune este răbdarea.

Răbdarea nu înseamnă doar să aștepți. Este vorba și despre a nu lăsa speranța sau cunoașterea ta interioară să fie zdruncinată de sincronizare. A avea încredere că știi ce este menit pentru tine face parte din procesul de a atrage în sfârșit acel lucru în viața ta, fără ca frustrarea să te facă să te simți dezamăgit. Ai fost într-o fază de răbdare imensă în ultimii ani, dar sosește momentul în care întârzierile se vor termina în sfârșit și vei vedea visele tale manifestându-se.

Joi, 15 ianuarie, Venus în Capricorn se aliniază cu Saturn în Pești, aducând impuls, iubire și un sentiment de împlinire. În timp ce Venus în Capricorn îți intensifică viața romantică prin conexiuni reînnoite sau noi, Saturn în Pești ți-a limitat capacitatea de a merge mai departe. Acesta este motivul pentru care a trebuit să exersezi răbdarea.

Totuși, pe măsură ce Saturn trece prin ultimele sale săptămâni în Pești, vezi impulsul înainte pe care l-ai dorit. Acesta este un moment pentru schimbări bruște în viața ta romantică, fie cu cineva nou, fie cu un iubit existent. Deși s-ar putea să simți că lucrurile se schimbă rapid, amintește-ți doar că tot ce ai făcut din 2023 a fost inclus în acest moment. Ești pregătit pentru asta.

3. Scorpion

Spune ce trebuie spus, Scorpione. Joi, 15 ianuarie, Venus în Capricorn se aliniază cu Uranus în Taur în casa iubirii și a romantismului. Venus își face drum prin casa comunicării și înțelegerii încă din 24 decembrie. Acest lucru ți-a permis să adopți o abordare logică și fundamentată a vieții tale romantice.

În loc să speri doar să se întâmple ceva, ai început să înțelegi cum să-ți folosești cuvintele pentru a pune bazele viitorului tău. Venus în Capricorn te ajută, de asemenea, să fii auzit de acea persoană specială din viața ta și să o faci să-ți răspundă pozitiv. În loc să judeci sau să ceri, atragi ceea ce îți dorești prin modurile în care îți comunici dorințele.

Pe măsură ce Venus și Uranus se întâlnesc pe cer, primești o oportunitate profundă care nu se va mai întoarce până în 2102. Aceasta este următoarea dată când Venus în Capricorn îl va întâlni pe Uranus în Taur. Acest tranzit a eliminat obligațiile din viața ta romantică. În loc să alegi pur și simplu ceea ce este confortabil, te îndeamnă să îmbrățișezi oportunitățile de risc și schimbare pentru a primi ceea ce îți dorești cu adevărat.

Pe măsură ce aceste două planete se întâlnesc pe 15 ianuarie, asigură-te că spui ceea ce trebuie spus. Fie că este vorba de dorința unui viitor împreună, de a-ți asuma un risc pentru o persoană nouă sau, în sfârșit, de a te retrage dintr-o conexiune epuizantă, aceasta este șansa ta de a spune ceea ce ai în minte.

4. Leu

Acesta este începutul revenirii tale, dragă Leu. Ești pregătit să ai un an de succes în fiecare aspect al vieții tale și totul începe în săptămâna următoare. În timp ce Jupiter se va schimba în semnul tău zodiacal mai târziu în acest an, Venus intră în Vărsător sâmbătă, 17 ianuarie, aprinzând o perioadă puternică și incitantă în viața ta romantică.

Venus în Vărsător este ingredientul magic al vieții pe care ți-o dorești, fie că ai visat să întâlnești persoana potrivită, fie că te dedici bucuriei de viața ta așa cum este. Venus în Vărsător te ajută să-ți activezi viața amoroasă, să îmbunătățești orice relație existentă și să cultivi o viață pe care o iubești. Acesta este începutul revenirii tale, Leu, dar trebuie să te asiguri că alegi doar ceea ce este autentic pentru tine.

Venus este în Vărsător din 17 ianuarie până în 10 februarie, ajutându-te să-ți îmbunătățești viața romantică și să experimentezi o împlinire mai mare. Deși acest tranzit aduce noi posibilități romantice, te poate ajuta, de asemenea, pe tine și pe partenerul tău să vă reconectați după o perioadă dificilă sau să vă ajute să vă duceți viața la noi culmi.

Este important să îmbrățișezi energia Vărsătorului în acest moment. Acesta este un semn de aer cunoscut pentru neconvenționalitatea sa, ceea ce înseamnă că relația pe care o alegi sau deciziile pe care le iei pot să nu urmeze formula exactă a fericirii. În schimb, totul se rezumă la a fi cel mai autentic sine al tău. Tu ești singurul care știe ce este menit pentru tine sau ce te va face fericit, Leu. Este timpul să urmezi asta.

5. Fecioară

Acesta este marele final, Fecioară. De la începutul lunii decembrie, ai văzut o procesiune de planete mișcându-se în Capricorn, ducând la un Stellium norocos în acest semn de pământ la începutul anului 2026. Energia Capricornului este profund dedicată și, pentru tine, ea guvernează chestiuni legate de căsătorie, familie și viitorul la care visezi.

Acesta a fost un moment crucial în viața ta romantică, fie pentru a întâlni persoana cu care vrei să fii, fie pentru a progresa în relația ta actuală. Deși meriți o iubire care să te facă să te simți bine și să-ți aducă bucurie în viață, vrei să știi și că ceea ce investești într-o relație va merita. Aceasta este lecția Capricornului și ajunge la un mare final odată cu răsăritul Lunii Noi în acest semn de pământ duminică, 18 ianuarie.

Stellium-ul din Capricorn s-a separat scurt pe 17 ianuarie, odată cu trecerea lui Venus în Vărsător. Totuși, odată cu Luna Nouă în Capricorn pe 18 ianuarie, vezi o ultimă demonstrație a ceea ce această energie ar trebui să te învețe. Luna Nouă în Capricorn vine la sfârșitul Stellium-ului, ceea ce înseamnă că ceea ce ai lucrat te conduce către un nou început.

Această energie sugerează cu tărie că o căsătorie sau un alt angajament este la orizont pentru tine. Totuși, nu este ceva în care intri ușor, ci cu toată inima. Ai depus efort și acum este momentul să crezi în magia iubirii. Toată răbdarea ta dă în sfârșit roade în zilele următoare, pe măsură ce spui da iubirii tale pentru totdeauna, potrivit yourtango.com.