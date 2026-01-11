Destinațiile secrete din Europa unde te distrezi cu buget mic. Orașul din România care surprinde cu o ofertă neașteptată

Planifică-ți următorul city break: 10 destinații europene low-cost, pline de farmec

Vrei să călătorești mai mult fără să-ți golești portofelul? Revista Time Out a realizat un top al celor mai accesibile orașe din Europa, locuri care combină prețuri mici, istorie bogată și experiențe autentice. Lista este dominată de destinații din Europa de Est, perfecte pentru un city break memorabil.

1. Cracovia, Polonia – istorie medievală și viață de noapte vibrantă

Al doilea oraș ca mărime din Polonia, Cracovia impresionează prin patrimoniul său istoric și cultural. Piața Rynek Główny, cea mai mare piață medievală din Europa, este un adevărat simbol al orașului. Castelul Wawel, situat pe malul Vistulei, completează lista obiectivelor de neratat.

Moștenirea evreiască și istoria celui de-Al Doilea Război Mondial

Cartierele Kazimierz și Podgórze păstrează vie istoria comunității evreiești. În apropiere de oraș se află fostul lagăr de concentrare Auschwitz, un loc al memoriei colective europene.

Distracție și prețuri accesibile

Cracovia este renumită pentru viața de noapte animată, mai ales în Kazimierz, unde barurile și restaurantele trendy oferă preparate tradiționale poloneze la prețuri rezonabile.

2. Riga, Letonia – capitala Art Nouveau a Europei

Riga se mândrește cu cea mai mare concentrare de clădiri Art Nouveau de pe continent. Centrul vechi, Vecrīga, cucerește prin străduțele pavate, clădirile medievale și muzee celebre, precum Casa Capetelor Negre.

3. Český Krumlov, Cehia – bijuteria boemă de pe Vltava

Mai puțin aglomerat decât Praga, Český Krumlov este un oraș de poveste. Castelul său din secolul al XIII-lea, unul dintre cele mai mari din Europa Centrală, domină peisajul.

Orașul văzut de pe apă

Plimbările cu canoea sau raftingul pe râul Vltava oferă perspective spectaculoase asupra arhitecturii gotice și a naturii din jur.

4. București, România – capitala care nu doarme niciodată

Bucureștiul este un oraș dinamic, unde istoria se îmbină cu distracția. Centrul vechi atrage turiștii cu biserici ortodoxe, clădiri istorice și restaurante tradiționale.

Muzeul Satului – o lecție de cultură românească

Muzeul Național al Satului este unul dintre cele mai interesante muzee în aer liber din Europa, reunind case tradiționale din toate regiunile țării.

Distracție la preț mic

Viața de noapte este intensă, iar barurile din afara centrului oferă alternative mai ieftine pentru petreceri până dimineața.

5. Belgrad, Serbia – energie balcanică și atmosferă cosmopolită

Belgradul impresionează prin cartierul boem Skadarlija, fortăreața Kalemegdan și Catedrala Sfântul Sava, cel mai mare lăcaș ortodox din Balcani.

Seara, zone precum Savamala sau Strada Cetinjska devin puncte fierbinți ale distracției urbane.

6. Kaunas, Lituania – autentic și neconvențional

Mai puțin turistic decât Vilnius, Kaunas oferă un farmec aparte: centru vechi cu arhitectură gotică, o fortăreață medievală și o piață centrală plină de produse locale.

Un punct de atracție inedit este Muzeul Diavolului, unic în Europa.

7. Zagreb, Croația – capitala care se descoperă la pas

Zagreb este ideal pentru plimbări relaxante. Orașul abundă în muzee, clădiri istorice și parcuri verzi, precum Maksimir.

Piața Ban Jelačić este inima orașului, locul perfect pentru pauze la terase cochete.

8. Argos, Grecia – călătorie în timp în una dintre cele mai vechi așezări locuite

Argos este unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din lume. Acropola, teatrul antic și muzeul arheologic spun povestea Greciei antice.

Seara, piața centrală prinde viață, oferind o atmosferă autentic mediteraneană.

9. Marsalforn, Malta – relaxare pe insula Gozo

Situat pe insula Gozo, Marsalforn este un sat pescăresc pitoresc, ideal pentru relaxare. Plajele, restaurantele cu fructe de mare și salinele atrag turiști din întreaga lume.

Aventuri pe mare

Excursiile cu barca, sporturile nautice și șansele de a vedea delfini completează experiența.

10. Sofia, Bulgaria – una dintre cele mai vechi capitale europene

Sofia îmbină clădiri neoclasice, monumente din perioada comunistă și biserici cu cupole impresionante.

Catedrala Alexandr Nevski – simbolul orașului

Unul dintre cele mai mari lăcașuri ortodoxe din lume, catedrala poate primi până la 10.000 de persoane.

Viața de noapte este animată, mai ales pe Bulevardul Vitosha, una dintre cele mai populare zone pietonale.