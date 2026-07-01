Vești bune pentru milioane de europeni: inflația încetinește puternic în iunie, iar prețurile încep să se tempereze

Inflația din zona euro a scăzut peste așteptări. În ce țări s-au ieftinit produsele și ce urmează pentru dobânzi

Inflația din zona euro a încetinit mai mult decât estimau analiștii în luna iunie, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat. Evoluția reduce presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE), care ar putea adopta o abordare mai prudentă în privința dobânzilor în perioada următoare, potrivit Euronews.

Inflația a coborât la 2,8% în zona euro

Rata anuală a inflației în zona euro a fost estimată la 2,8% în iunie, în scădere de la 3,2% în luna mai, potrivit estimării rapide publicate de Eurostat. Nivelul este sub așteptările pieței, care anticipau o inflație de aproximativ 3%.

La nivel lunar, indicele prețurilor de consum a scăzut cu 0,1%, prima reducere înregistrată în acest an, după mai multe luni consecutive de creșteri.

Datele sugerează că presiunile inflaționiste generate de scumpirea energiei, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, încep să se diminueze.

Inflația de bază continuă să se reducă

Un indicator urmărit cu atenție de BCE este inflația de bază, care exclude prețurile la energie și alimente.

În iunie, aceasta a coborât la 2,4%, față de 2,6% în luna precedentă. Scăderea este interpretată de economiști drept un semnal că presiunile asupra prețurilor nu mai sunt la fel de persistente ca în lunile anterioare.

Pentru banca centrală, evoluția inflației de bază este esențială în stabilirea viitoarelor decizii privind politica monetară.

Energia rămâne principalul factor de creștere a prețurilor

Categoria energiei continuă să înregistreze cea mai ridicată rată de creștere a prețurilor, însă ritmul începe să încetinească.

În iunie, inflația la energie s-a situat la 8,7%, comparativ cu 10,8% în luna mai.

Reducerea vine după calmarea piețelor internaționale ale petrolului și gazelor, în contextul armistițiului dintre Statele Unite și Iran și al reluării traficului prin Strâmtoarea Hormuz.

În același timp, inflația în sectorul serviciilor a scăzut la 3,2%, de la 3,5%, iar produsele alimentare, băuturile alcoolice și tutunul au înregistrat o creștere anuală de 1,6%, față de 1,9% în luna precedentă. Bunurile industriale non-energetice au rămas stabile, cu o rată de 0,9%.

Malta și Franța, printre statele cu cea mai redusă inflație

La nivelul statelor membre din zona euro, Malta a înregistrat cea mai redusă rată anuală a inflației, de 1,9%.

Au urmat Franța și Estonia, ambele cu 2%, în timp ce Germania a raportat o inflație de 2,4%, iar Finlanda de 2,7%.

La polul opus s-au situat Lituania, cu 5,5%, Bulgaria, care a adoptat moneda euro la începutul acestui an, cu 5,3%, Croația, cu 4,2%, și Cipru, cu 4%.

În mai multe state, inclusiv Belgia, Bulgaria, Estonia și Luxemburg, prețurile au scăzut cu 0,4% față de luna mai. Reduceri lunare au fost înregistrate și în Franța, Austria și Finlanda.

Germania și Franța au contribuit la temperarea inflației

În Germania, indicele armonizat al prețurilor de consum a scăzut la 2,4%, de la 2,7% în luna precedentă. La nivel național, inflația s-a redus la 2,3%, după ce în aprilie ajunsese la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani.

Scăderea este explicată în principal de reducerea inflației la energie, care s-a diminuat de la 6,6% la 3,4%. În schimb, inflația de bază s-a menținut la 2,5%.

În Franța, inflația armonizată a coborât la 2%, de la 2,8%, iar indicele național a ajuns la 1,8%, cel mai redus nivel din ultimul an.

Scăderea a fost determinată în principal de încetinirea ritmului de creștere a prețurilor la carburanți și energie.

Italia, singura mare economie unde inflația rămâne ridicată

Italia a înregistrat doar o ușoară scădere a inflației, de la 3,2% la 3,1%.

Economiștii explică evoluția prin modul în care sunt stabilite tarifele reglementate la energie, care reacționează cu întârziere la modificările prețurilor de pe piețele angro.

În iunie, energia reglementată s-a scumpit cu 9,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar pe piața liberă au continuat să crească atât prețurile la electricitate, cât și cele la gaze naturale.

BCE ar putea menține dobânzile la următoarea ședință

Datele privind inflația reduc presiunea asupra Băncii Centrale Europene înaintea ședinței de politică monetară din luna iulie.

Potrivit economistului Joe Nellis, de la firma de consultanță MHA, economia zonei euro rămâne slabă, iar consumul și investițiile nu generează suficiente presiuni pentru o nouă accelerare a inflației.

În aceste condiții, investitorii estimează că BCE va prefera să mențină actualul nivel al dobânzilor și să analizeze efectele măsurilor adoptate în ultimele luni înainte de a lua noi decizii.

Reacția piețelor a fost moderată. Moneda euro s-a depreciat ușor față de dolar, iar acțiunile principalelor bănci europene au înregistrat scăderi, investitorii considerând că probabilitatea unor noi majorări rapide ale dobânzilor s-a redus.

Datele publicate de Eurostat indică faptul că inflația din zona euro continuă să se apropie de ținta urmărită de BCE, însă evoluția prețurilor la energie și contextul geopolitic rămân principalele riscuri pentru lunile următoare.