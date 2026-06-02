Inflația din zona euro atinge 3,2% în mai și pune presiune pe BCE

Este cea mai ridicată rată anuală a inflației începând din septembrie 2023. Este pentru a treia lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%.



Această creștere accelerată a prețurilor, în linie cu previziunile analiștilor, este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele trei luni.



Datele Eurostat arată că prețurile la energie în zona euro au înregistrat în mai un salt de 10,9% în ritm anual, față de un avans anual de 10,8% în aprilie. În schimb, prețurile la alimente, alcool și țigări au înregistrat o creștere de 2% luna trecută (față de un avans de 2,4% în aprilie).



De asemenea, inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, a crescut până la 2,5% în mai, de la un nivel de 2,2% în aprilie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.



Datele Eurostat consolidează argumentele în favoarea unei majorări a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE) la reuniunea de politică monetară din iunie. Ar fi prima creștere din ultimii aproape trei ani, iar analiștii estimează că vor fi mai multe majorări de dobânzi anul acesta, pentru a ține sub control efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra inflației.



Estimarea publicată marți de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie dată publicității în data de 17 iunie. AGERPRES

