Interdicții apă potabilă Prahova 2026: Arsen la Mănești, nitriți la Balta Doamnei – soluții în derulare

Probleme cu calitatea apei în Prahova: Interdicții vechi de ani și soluții în derulare

La Măneşti, problema cu arsenul a fost semnalată încă din 2022 de DSP Prahova.

"Problematica privind depăşirea concentraţiei de arsen (la Măneşti - n.r.) a fost semnalată de DSP Prahova încă din 2022. A fost realizată o instalaţie de filtrare a arsenului, însă aceasta nu funcţionează. Lucrarea se află în garanţie, iar Hidro Prahova SA a iniţiat toate demersurile legale, inclusiv o plângere penală împotriva executantului, pentru remedierea corectă şi urgentă a situaţiei. Interdicţia rămâne în vigoare până la confirmarea parametrilor, conform legislaţiei aplicabile", explică operatorul.

Interdicția rămâne activă până la verificări complete.

O altă interdicție a fost impusă în Balta Doamnei, în iulie 2025, din cauza depășirilor de nitriți.

"Depăşirile vizează indicatorul nitriţi, motiv pentru care apa nu poate fi folosită pentru băut sau gătit, conform notificării DSP. În prezent, în zonă se află în derulare lucrări finanţate din fonduri europene, în cadrul contractului: CL18 - Extindere fronturi de captare şi Retehnologizare staţii de tratare în Şirna, Poienarii Burchii, Tînnosu, Fulga, Sălciile, Gherghiţa, Balta Doamne - lucrări ce presupun retehnologizarea Gospodărie de Apă Balta Doamnei. Lucrările vor conduce la remedierea definitivă a problemelor de calitate a apei în această zonă", arată Hidro Prahova.

Aceste lucrări promit o soluție permanentă.

La Albeşti Paleologu, depășiri ale indicatorilor de amoniu și fier, detectate în august 2025, sunt de natură telurică și nu impun interdicție strictă, dar sunt atent monitorizate.

"Depăşirile parametrilor indicatori amoniu şi fier sunt de natură telurică (ţin de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane), ca atare, în interpretarea acestor indicatori nu este impusă o interdicţie de consum. Acestea nu reprezintă o poluare recentă, accidentală sau punctuală. Pentru rezolvarea durabilă a situaţiei, în zonă este aprobat un proiect major finanţat din fonduri europene: CL11 - Înfiinţare front captare Albeşti Paleologu-Dumbrava, staţie de tratare şi conducta de aducţiune pentru alimentarea cu apă a localităţilor Albeşti Paleologu, Dumbrava, Drăgăneşti, Mizil, Baba Ana, Fântânele şi Vadu Săpat. După finalizarea lucrărilor, la frontul de captare Dumbrava, exploatarea sursei se va realiza prin diluare controlată cu apa provenită din sursa existentă Albeşti Paleologu, astfel încât apa distribuită să respecte cerinţele de calitate prevăzute de OG nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman", mai menţionează sursa citată.

Hidro Prahova subliniază că toate cazurile sunt în atenție, cu accent pe proiecte europene pentru îmbunătățirea calității apei în Prahova. Locuitorii afectați sunt sfătuiți să folosească alternative sigure până la rezolvarea definitivă.