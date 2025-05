Ion Sterian, directorul Transgaz: Conducta prin care vor ajunge la țărm gazele din Marea Neagră este 99% gata

„Infrastructura de transport este esenţială. Potenţialul Mării Negre, şi nu mă refer numai la partea ce ţine de România, e fantastic. Noi suntem cu Neptun Deep. Noi, Transgaz, am finalizat în proporţie de aproape 99,95% gazoductul de 310 km, cu o valoare a investiţiei de circa 500 de milioane de euro. Undeva la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie, şi după ce finalizăm recepţia, va fi o ceremonie care va marca finalizarea şi punerea în funcţiune a acestui gazoduct mult mai devreme faţă de gazele din Marea Neagră (…) Toate drumurile care duc, hai să luăm cu ghilimele de rigoare, la Roma, vor trece prin România, pentru că noi am construit şi am avut o strategie şi o viziune strategică de-a lungul ultimilor zece ani şi se văd rezultatele”, a afirmat Ion Sterian ]n cadrul evenimentului care a avut loc joi, scrie Agerpres.

Potrivit directorului general al Transgaz, acest lucru a dus la creşterea securităţii energetice a României şi a ţărilor din centrul şi estul Europei, dar şi din Balcani.

Conducta de 300 km va fi amplasată în zona de sud-est a țării și traversează 3 județe: Constanța, Călărași și Giurgiu, respectiv 42 de unități administrativ-teritoriale. Construcția conductiei, care va prelua gazele din adâncul Mării Negre în punctul de la Tuzla pentru a le aduce în stația Podișor din județul Giurgiu, a început în 2023.

„Peste 3 - 4 ani, necesarul de consum, inclusiv cu gazele din offshore, din Neptun Deep, va fi de 4 – 5 miliarde metri cubi de gaze. Prin Programul Anghel Saligny se construiesc foarte multe distribuţii şi UAT-uri care se racordează la reţeaua de transport gaze. Noi suntem pe partea cealaltă cu extinderea sistemului de transport gaze şi undeva va fi o acoperire, în următorii 3 – 4 ani de peste 80% a populaţiei”, a susţinut el.

New Strategy Center (NSC), în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, a organizat, în zilele de 22 şi 23 mai, ediţia a IX-a a ‘Black Sea and Balkans Security Forum’, dedicat problemelor de apărare, securitate şi relaţii internaţionale privind regiunea extinsă a Mării Negre şi a Balcanilor.