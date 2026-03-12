x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Special Produse sigure, consumatori increzatori

Produse sigure, consumatori increzatori

de Adrian Stoica    |    12 Mar 2026   •   10:15
Produse sigure, consumatori increzatori
Sursa foto: Peședintele RENAR a spus că fiecare consumator are dreptul de a avea acces la produse sigure, care nu-i pun în pericol sănătatea și siguranța

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor a fost marcată anul acesta în cadrul unui eveniment organizat la Academia de Studii Economice - Aula Magna, care a reunit cei mai importanți specialiști în evaluare, acreditare și standardizare a bunurilor și serviciilor și reprezentanți ai Asociației Protecției Consumatorilor. 

„Produse sigure, consumatori încrezători”, este tema aleasă de Mișcarea Globală de Protecția  Consumatorilor pentru anul 2026.

Sărbătorită pentru prima dată în 1983, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor are rolul de a atrage atenția opiniei publice asupra dreptului la informare, securitate și protecție în fața practicilor comerciale incorecte. 

Fiecare consumator are dreptul de a avea acces la produse sigure, care nu-i pun în pericol sănătatea și siguranța, iar Constituția României garantează acest drept prin  aplicarea prevederilor aderării la UE în domeniul acreditării. În fiecare stat UE funcționează un singur organism național de acreditare care certifică competența organismelor de evaluare a conformității. În România, RENAR este organismul de acreditare recunoscut la nivel european și internațional. 

Cu toate acestea, mii de reclamații sunt transmise către Asociațiile pentru  protecția consumatorilor din cauza faptului că multe din drepturile lor sunt încălcate. O mare parte dintre reclamații au strânsă legătură cu faptul că serviciile sau produsele nu sunt acreditate RENAR. Invitat de onoare în cadrul acestui eveniment, președintele RENAR, prof. univ. dr. ing. dr.h.c. Fănel Iacobescu, a explicat că acreditarea la standardele europene este garanția calității produselor și serviciilor oferite populației.

„RENAR nu sancționează, nu obligă pe nimeni să se acrediteze, dar are obligația de a informa cetățenii României, cetățeni europeni, despre rolul acreditării în diverse domenii. Una dintre cele mai mari realizări a Uniunii Europene a fost asigurarea liberei circulații a produselor, posibilă datorită unor reglementări care permit certificarea unui produs în oricare dintre statele membre, după care acesta poate circula oriunde în UE ”, a declarat Fănel Iacobescu, președinte RENAR.

Președintele RENAR a explicat și rolul fundamental al organismului de acreditare din România în garantarea siguranței produselor și serviciilor, contribuind astfel la protecția consumatorilor.

”Statul roman, în anii 80, a încheiat un contract pentru o construcția unei  centrale nucleare, pentru care erau necesaare echipamente care să facă acea centrală să funcționeze. Statul roman, conștient că acele echipamente costă mult, a negociat cu statul canadian ca industria românească să asigure acele echipamente. Condiția canadienilor a fost una singură, ca echipamentele să fie incluse într-un sistem de asigurare a calității”, a mai  spus președintele RENAR. 

 “A fi informat face diferența. Nu consumați produse neavizate”, a spus în cadrul conferinței prof. Univ. Dr. Dorel Paraschiv, prorectorul Academiei de Studii Economice. 

În Aula Magna, alături de studenții Academiei de Studii Economice au fost prezenți și elevii unor colegii economice din București, care au avut astfel ocazia de a afla de la cei mai buni specialiști care  sunt cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea calității  și siguranței bunurilor și serviciilor. 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: produse consumatori bunuri servicii
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri