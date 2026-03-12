Produse sigure, consumatori increzatori

„Produse sigure, consumatori încrezători”, este tema aleasă de Mișcarea Globală de Protecția Consumatorilor pentru anul 2026.

Sărbătorită pentru prima dată în 1983, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor are rolul de a atrage atenția opiniei publice asupra dreptului la informare, securitate și protecție în fața practicilor comerciale incorecte.

Fiecare consumator are dreptul de a avea acces la produse sigure, care nu-i pun în pericol sănătatea și siguranța, iar Constituția României garantează acest drept prin aplicarea prevederilor aderării la UE în domeniul acreditării. În fiecare stat UE funcționează un singur organism național de acreditare care certifică competența organismelor de evaluare a conformității. În România, RENAR este organismul de acreditare recunoscut la nivel european și internațional.

Cu toate acestea, mii de reclamații sunt transmise către Asociațiile pentru protecția consumatorilor din cauza faptului că multe din drepturile lor sunt încălcate. O mare parte dintre reclamații au strânsă legătură cu faptul că serviciile sau produsele nu sunt acreditate RENAR. Invitat de onoare în cadrul acestui eveniment, președintele RENAR, prof. univ. dr. ing. dr.h.c. Fănel Iacobescu, a explicat că acreditarea la standardele europene este garanția calității produselor și serviciilor oferite populației.

„RENAR nu sancționează, nu obligă pe nimeni să se acrediteze, dar are obligația de a informa cetățenii României, cetățeni europeni, despre rolul acreditării în diverse domenii. Una dintre cele mai mari realizări a Uniunii Europene a fost asigurarea liberei circulații a produselor, posibilă datorită unor reglementări care permit certificarea unui produs în oricare dintre statele membre, după care acesta poate circula oriunde în UE ”, a declarat Fănel Iacobescu, președinte RENAR.

Președintele RENAR a explicat și rolul fundamental al organismului de acreditare din România în garantarea siguranței produselor și serviciilor, contribuind astfel la protecția consumatorilor.

”Statul roman, în anii 80, a încheiat un contract pentru o construcția unei centrale nucleare, pentru care erau necesaare echipamente care să facă acea centrală să funcționeze. Statul roman, conștient că acele echipamente costă mult, a negociat cu statul canadian ca industria românească să asigure acele echipamente. Condiția canadienilor a fost una singură, ca echipamentele să fie incluse într-un sistem de asigurare a calității”, a mai spus președintele RENAR.

“A fi informat face diferența. Nu consumați produse neavizate”, a spus în cadrul conferinței prof. Univ. Dr. Dorel Paraschiv, prorectorul Academiei de Studii Economice.

În Aula Magna, alături de studenții Academiei de Studii Economice au fost prezenți și elevii unor colegii economice din București, care au avut astfel ocazia de a afla de la cei mai buni specialiști care sunt cele mai eficiente instrumente pentru asigurarea calității și siguranței bunurilor și serviciilor.