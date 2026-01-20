LAPAR avertizează: UE își mută criza pe umerii fermierilor

„Nu poți scoate Uniunea Europeană din dificultăți economice redistribuind sărăcia pe agricultură. Fermierii nu pot fi transformați în amortizorul tuturor crizelor – comerciale, bugetare, climatice sau geopolitice”, a declarat dr.ing. Nicu Vasile cu referire la Acordul comercial UE-Mercosur.

Potrivit unui comunicat transmis astăzi de către LAPAR, politicile publice care cresc presiunea asupra producătorilor agricoli – prin costuri suplimentare, restricții fără alternative viabile și concurență neloială din importuri provenite din state cu standarde inferioare – subminează competitivitatea fermierilor europeni și pun în pericol securitatea alimentară a Uniunii.

„Agricultura este un sector strategic, nu un sector asistat. Atunci când veniturile fermierilor sunt erodate sistematic, când investițiile devin imposibile și când piața este deschisă fără reguli echitabile, consecințele sunt clare: abandon de terenuri, depopularea mediului rural și dependență tot mai mare de importuri”, a subliniat Nicu Vasile, citat în comunicat.

De asemenea, președintele LAPAR atrage atenția că redistribuirea sărăciei nu generează dezvoltare economică și nu reduce decalajele dintre statele membre, ci dimpotrivă, fragilizează unul dintre puținele sectoare capabile să asigure stabilitate pe termen lung.

„O Uniune Europeană puternică nu se construiește prin sacrificarea fermierilor, ci prin investiții, inovație și politici coerente care să permită agriculturii să creeze valoare. Agricultura nu trebuie să plătească prețul eșecurilor din alte sectoare”, se mai precizează în comunicat.

În final, președintele LAPAR a făcut apel la decidenții europeni și naționali să trateze agricultura ca pe un pilon central al economiei, al coeziunii sociale și al securității alimentare europene.

„Fără fermieri puternici, nu poate exista o Europă puternică”, este mesajul transmis de LAPAR.