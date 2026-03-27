Moneda națională scade la un minim istoric față de euro

Şi comparativ cu dolarul valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,4276 lei, în urcare cu 1,91 bani (+0,43%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4085 lei.



Moneda naţională s-a apreciat, însă, în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5543 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,21%) faţă de 5,5665 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit vineri până la valoarea de 628,9913 lei, de la 629,9699 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES