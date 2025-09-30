x close
Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   17:15
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0811 lei, în creştere cu 0,28 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0783 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3247 lei, în scădere cu 0,91 bani (-0,21%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3338 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4253 lei, în scădere cu 1,36 bani (-0,25%), faţă de 5,4389 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 528,0976 lei, de la 530,7520 lei, în şedinţa precedentă. 

Subiecte în articol: leu euro dolar aur
