Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3247 lei, în scădere cu 0,91 bani (-0,21%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3338 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4253 lei, în scădere cu 1,36 bani (-0,25%), faţă de 5,4389 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 528,0976 lei, de la 530,7520 lei, în şedinţa precedentă.