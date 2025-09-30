Săraca țară bogată! Livezile din România, pe cale de dispariție. Cum am ajuns să importăm mere din țări aflate la mii de kilometri

Localitatea Voinești, județul Dâmbovița, este recunoscută ca patria merelor și produce anual aproximativ 10.000 de tone, o cantitate insuficientă pentru nevoile interne. În urmă cu câțiva ani, copiii din această zonă primeau mere importate din Polonia la gustările școlare gratuite, oferite de stat.

În 2023, România a produs de șase ori mai puține mere decât Polonia, iar importurile au depășit 100.000 de tone, majoritatea tot din această țară.

Merele pleacă din Vrancea cu 4 lei kilogramul și ajung în magazine la 7 lei. În supermarketuri găsim și mere din Chile, la 10 lei kilogramul, potrivit observatornews.ro.

Dezastrul din pomicultura românească

Declinul suprafețelor cultivate este uriaș, de la 300.000 hectare de livezi în 1989, România a ajuns acum la numai 55.000 hectare de livezi. Lipsa investițiilor în infrastructură, cum ar fi depozitele frigorifice, și fenomenele meteorologice extreme din 2024 — grindină, furtuni, caniculă și ger — au afectat grav producția. Mulți fermieri nu au sisteme moderne de protecție și au pierderi considerabile.

Astfel că România produce astăzi doar 4% din totalul merelor din UE.

Cooperarea deficitară a producătorilor și fragmentarea terenurilor complică și mai mult situația. Refuzul fermierilor de a se asocia în cooperative împiedică negocierile directe cu marile lanțuri comerciale, care impun cerințe de cantități mari și livrări regulate.

La Voinești, un fermier a fost nevoit să întocmească 21 de acte pentru a uni doar 5 hectare, ceea ce reflectă dificultățile administrative.

România suferă însă și din cauza lipsei depozitelor. Celulele frigorifice de la Voinești au o capacitate de doar 3.000 de tone și nu pot acoperi producția. Costurile ridicate de până la 1.000 de euro pe metru pătrat descurajează fermierii.

"Este atâta infrastructură în spatele unui măr aflat pe raft, încât nu îți vine să crezi. Mărul în sine e doar 5% din efort"”, spune un producător din Voinești, evidențiind dificultățile din sector.

Situația actuală reflectă un dezechilibru grav între potențialul agricol al României și realitatea pieței, în condițiile în care consumatorii găsesc pe raft mere aduse din țări aflate la mii de kilometri, la prețuri uneori duble față de cele locale.

Polonia domină piața europeană a merelor

În schimb, Polonia a investit masiv în pomicultură în ultimele două decenii, atrăgând fonduri europene pentru livezi, depozite, linii de sortare și sisteme antigrindină, ceea ce i-a asigurat dominația pe piața europeană a merelor.