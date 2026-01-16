Marius Budăi, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Nu-i dezinformați pe români că impozitele pe proprietate sunt mai mici decât în restul Europei!”

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dacă tot ați crescut impozitele pe proprietate, vă rog măcar să nu-i dezinformați pe cetățeni că la noi aceste taxe ar fi mult mai mici decât în restul Europei!

Afirmația este insultătoare la adresa milioanelor de cetățeni români, ale căror venituri sunt cu mult mai mici decât media UE. Când vă ceream să majorați salariul minim, nu vă mai interesa comparația cu restul Europei!”, a scris Budăi pe rețelele sociale.

Deputatul PSD acuză că afirmația că în România impozitele sunt mai mici decât în alte țări UE este „o dezinformare”.

„Sunt multe state în UE unde regimul impozitării locuințelor este mult mai rezonabil decât în România. Sunt mai multe țări unde prima locuință nu se impozitează, în ideea că acolo oamenii locuiesc, nu produc venituri. Franța, Italia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Croația, Luxemburg, Malta nu impozitează prima locuință. La vecinii noștri bulgari impozitul pe prima locuință e redus cu 50%, iar în alte state, precum Portugalia, Polonia, Ungaria, Belgia impozitul pe prima locuință are o valoare modică, pe metru pătrat, nu la valoarea de piață, pentru că nu toți fac afaceri imobiliare și, în fond, taxa este pe proprietate, nu este pe o tranzacție!”, a scris Budăi.

Deputatul afirmă că, în alte state, guvernele au stabilit cote de impozitare mai mici pentru familiile cu mulți copii, pentru cei cu venituri mici sau pentru tinerii care își cumpără prima locuință.

„Deci, vă rog, nu-i mai dezinformați pe cetățenii români! Iar dacă tot insistați pe această linie a austerității, aveți măcar puțină compasiune față de cei cărora le cereți să strângă cureaua! Fiți și om, nu doar prim-ministru!”, a conchis Budăi.

Recent, Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu acordat TVR, că impozitul pe proprietate este mai mic în România decât în alte țări.