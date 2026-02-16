Matei Titianu, noul președinte LAPAR

„Obiectivul declarat este implicarea organizației în faza de elaborare a actelor normative, înainte ca acestea să fie adoptate”, a declarat acesta. De asemenea, noua conducere își propune o prezență activă atât la București, cât și la Bruxelles, pe problemele care vizează politica agricolă.

În ceea ce îl privește pe fostul președinte LAPAR, Nicu Vasile, acesta va continua să rămână foarte activ în zona socio-economică. El a ocupat funcția de președinte al patronatului agricultorilor timp de șase ani și la actualele alegeri nu și-a mai depus candidatura.

El va rămâne în continuare președintele Pactului Național de Dezvoltare al României și vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Călărași.

„Pe lângă activitatea mea de fermier, mă voi concentra în perioada următoare pe cele două aspecte menționate. Recent am lansat în cadrul Pactului Național de Dezvoltare și Pachetul de Relansare Economică al României, program pe care îl vom promova activ în perioada următoare în dezbaterile pe care dorim să le avem cu partidele politice, patronate și sindicate pentru că țara noastră are nevoie de o strategie închegată pentru dezvoltare. Nu mai ne permitem să mergem ca până acum cu măsuri pomperistice pentru că rezultatele se văd. Am ajuns într-o fundătură”, a declarat pentru cotidianul Jurnalul, fostul președinte LAPAR, Nicu Vasile.