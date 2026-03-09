Teroare în Cipru: Anulări masive de vacanțe după atacul cu dronă asupra Bazei Britanice

Avertismente Cipru: Zboruri anulate, interdicție drone după conflict Orient Mijlociu

Cipru, cea mai apropiată țară UE de Orientul Mijlociu, înregistrează anulări masive de rezervări turistice după atacul SUA-Israel asupra Iranului și incidentul cu drona iraniană la baza britanică RAF Akrotiri. Vicedirectorului Turismului, Costas Koumis, i-a confirmat un "încetinire a rezervărilor" la Maratonul Ciprului din 8 martie.

Distanța critică și statistici alarmante

La doar 320 km de Israel, Cipru a atras în 2025 aproape 590.000 de turiști israelieni. Europenii rămân atrași: 1,44 milioane britanici, 277.000 germani și 375.000 polonezi, conform CYSTAT. Zborurile Larnaca-Tel Aviv durează o oră, dar acum sunt suspendate din Haifa, Beirut, Dubai, Doha și Amman.

Avertismente oficiale pentru călători

Nu există alerte de evitare totală din partea guvernelor europene, dar FCDO britanic avertizează asupra „riscurilor de securitate majore" din escaladarea regională. SUA a ridicat advisory-ul la nivel 3: „Reconsiderați călătoria" din cauza conflictului armat. Britanicii sunt sfătuiți să se înscrie la alerte FCDO. easyJet, TUI și British Airways au reluat zborurile din Europa, dar anulările persistă, potrivit Euronews.

Interdicție drone private și impact economic

Ministerul Transporturilor cipriot a interzis dronele private "până la noi ordine", permițându-le doar autorităților. Proprietara Saimaan Stays raportează 50 de nopți anulate (13 clienți), pierderi de 35% din venituri lunare.

„Politica noastră de anulare este moderată și, prin urmare, mulți dintre aceștia ar fi putut aștepta chiar și câteva săptămâni în plus pentru a decide dacă anulează și totuși să primească o rambursare completă, dar au ales să anuleze imediat”, a spus Efthymiou. „Acest lucru este revelator pentru opinia publică în ceea ce privește călătoriile în această regiune.

„Aceste anulări ne vor reduce veniturile în această lună cu cel puțin 35%, ceea ce este, desigur, o lovitură majoră de recuperat după ce se iau în considerare cheltuielile și costurile nerecuperabile.”

Efthymiou a spus că echipa ia în considerare acum scoaterea la vânzare a unor proprietăți pentru închiriere pe termen lung, deoarece acest lucru prezintă un risc mai mic.

După un record de 4,53 milioane vizitatori în 2025 (+12,2%), industria turistică suferă.

Macron: „Când Cipru e atacată, Europa e atacată”

Președintele francez Emmanuel Macron, în vizită oficială luni în Paphos, alături de Nikos Christodoulides (Cipru) și Kyriakos Mitsotakis (Grecia), a promis solidaritate. "Apărarea Ciprului e esențială pentru UE", a spus el, anunțând două fregate franceze pentru misiune defensivă UE în Marea Roșie.

„Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene și non-europene”, a declarat Macron, citat de BBC.

Acesta a preciza că apărarea Ciprului este o chestiune esențială pentru cele două țări, dar și pentru Europa.

„Apărarea Ciprului este, evident, o chestiune esențială pentru țara dumneavoastră, pentru vecinul, partenerul și prietenul dumneavoastră, Grecia, dar și pentru Franța și, odată cu aceasta, pentru Uniunea Europeană”, a declarat Macron, citat de France 24.

Sfaturi practice pentru turiști români

Verificați alertele MAE român, monitorizați media și asigurați-vă că polița de asigurare acoperă riscurile regionale. Cipru rămâne "sigură", dar escaladarea schimbă planurile.