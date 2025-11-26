CES avertizează asupra riscurilor exploatării lucrătorilor migranți. România nu-i poate proteja suficient pe muncitorii aduși din Asia

Consiliul Economic și Social (CES) a lansat pe 25 noiembrie 2025, la sediul Guvernului României, studiul intitulat „Migrația cetățenilor din țări terțe în România: Integrarea pe piața muncii și riscurile exploatării prin muncă”, disponibil pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată studiilor.

În baza prerogativelor oferite de Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea CES, instituția poate iniția analize pentru a semnala autorităților tendințe economice și sociale care necesită intervenții legislative. Observând creșterea accelerată a numărului de muncitori veniți din afara UE, în special din Asia de Sud și Sud-Est, CES avertizează că, deși această forță de muncă acoperă un deficit sever, fenomenul este însoțit de vulnerabilități ce nu mai pot fi ignorate.

Provocări majore: exploatare, discriminare și integrare precară

Studiul scoate în evidență probleme recurente precum riscurile de xenofobie și discriminare, nerespectarea legislației muncii, încălcarea standardelor internaționale privind protecția lucrătorilor, dar și dificultăți în ceea ce privește formarea profesională și retenția angajaților străini, în contextul costurilor ridicate ale recrutării.

Evenimentul de lansare i-a avut ca vorbitori pe Sterică Fudulea, președintele CES, Ștefan Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, și pe Loredana Urzică-Mirea, membră CES și raportor al studiului. Reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai Inspecției Muncii și ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane au participat, de asemenea, la discuții.

Președintele CES, Sterică Fudulea, a subliniat că documentul reflectă viziunea comună a patronatelor, sindicatelor și organizațiilor neguvernamentale: „Studiul reflectă perspectiva echilibrată a celor trei părți reprezentate în Plenul CES – patronate, sindicate și organizațiile neguvernamentale ale societății civile –, și pune în lumină atât problemele identificate de acestea, cât și posibilele soluții.”

Printre soluțiile propuse se numără dezvoltarea centrelor de consiliere și mediere culturală pentru lucrătorii migranți, intensificarea controalelor, cooperarea interinstituțională, digitalizarea proceselor de recrutare, campanii multilingve de informare și crearea unor mecanisme confidențiale de raportare a abuzurilor. Studiul recomandă și încheierea unor acorduri bilaterale cu statele de origine ale lucrătorilor.

„O realitate structurală a economiei românești”

Raportoarea studiului, Loredana Urzică-Mirea, a accentuat caracterul ireversibil al fenomenului:

„Migrația cetățenilor din țări terțe este deja o realitate structurală a economiei românești. Studiul CES arată clar că România are nevoie de politici de integrare coerente și de mecanisme ferme de prevenire a exploatării, pentru ca munca migranților să nu fie doar o soluție la deficitul de forță de muncă, ci și un proces sigur, echitabil și demn pentru toți. Pentru asta avem nevoie de digitalizare, de procese de recrutare mai bune, de consolidarea capacității instituțiilor responsabile, dar și de facilitarea accesului la servicii specializate pentru migranți."

În încheierea evenimentului, președintele CES a reiterat importanța ca studiile lansate de instituție să fie folosite drept fundament pentru viitoarele politici publice naționale și europene, având în vedere că acestea reflectă poziția societății civile organizate și necesitățile reale ale pieței muncii.