Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 2,187 miliarde lei de la bănci

Astfel, MF a atras 788 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 73 de luni, la un randament mediu de 7,51% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,042 miliarde lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.



De asemenea, ministerul a atras 1,399 miliarde lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 22 luni, la un randament mediu de 7,33% pe an. Valoarea emisiunii a fost de un 400 milioane lei, iar băncile au subscris 2,194 miliarde de lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna iunie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,1 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 705 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.



Suma totală, de 5,805 miliarde lei, este cu 255 de milioane de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna mai a acestui an, de 6,06 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

AGERPRES