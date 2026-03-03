Mobila românească, în pericol: Criza consumului și concurența străină reduc producția

Importurile ieftine și criza consumului

Din nefericire, importurile de mobilă ieftină ne bat de multe ori aici, la noi acasă. Trebuie să recunoaştem că este o criză; o criză de consum şi toţi producătorii se bat pe ce a mai rămas din piaţă”, spune Dumitru Blaga, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă, pentru observatornews.ro.

Multe companii autohtone nu mai pot rezista presiunii pieței și ajung să își închidă porțile.

„Sunt o grămadă de firme care sunt în situaţii critice, poate chiar în stare de insolvenţă. Cunoaştem şi companii mari, cu mii de angajaţi care şi-au închis porţile. Cineva ar trebui să şi vadă acest sector ca unul strategic pentru ceea ce trebuie să lăsăm generaţiilor următoare”, explică acesta.

Patronatele cer intervenția statului

Reprezentanții industriei dau exemplul Germaniei, unde ajutoarele de stat și programele de finanțare au redus costurile de producție sub nivelul celor din România și au atras investitori.

„Chiar aici, în localitate, o firmă cu capital străin și-a oprit activitatea”, spune Liviu Tudor, producător local. acesta afirmă că situația se repetă la nivel național „Noi nu vom mai avea industrie. Șomajul va crește.”

Reduceri de personal și impact în industrii conexe

În ultimii trei ani, numărul angajaților din sector a scăzut cu aproximativ 15%. „Mulți colegi au plecat deja acasă, nu au avut încotro. A trebuit să se mai restructureze din personal. Din păcate trăim niște vremuri și clipe destul de groaznice. Ne-a afectat foarte mult”, spune Dorel Câmpan.

Impactul economic se resimte pe orizontală, afectând alte 150.000 de persoane din industrii conexe. O prăbușire a sectorului ar avea efecte semnificative asupra economiei țării.

Măsuri pentru reducerea costurilor energetice

Pentru a sprijini producătorii, Ministerul Energiei a demarat măsuri de reducere a costurilor la energie.

„Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, nu am cum să fac în câteva luni. Ceea ce putem face și am început, să scădem prețurile la energie. Dar în paralel pentru mari consumatori industriali avem o schemă pentru sprijinirea lor pentru instalarea de noi sisteme de producție și stocarea energiei electrice. Am deja aprobarea Comisiei Europene pentru acest mecanism și urmează să-l scot în consultare în săptămânile care urmează”, precizează Bogdan Ivan.

Sectorul de mobilă, unul cu tradiție în România, se află astfel la o răscruce: fie reușește să se adapteze, fie riscă să dispară sub presiunea importurilor și a crizei economice.