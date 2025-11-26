Rețele Electrice România investește aproape 200 milioane lei în modernizarea rețelei energetice din Bocșa

”Prin această investiție realizată cu sprijinul fondurilor europene, demonstrăm angajamentul nostru față de comunitate și viitorul ei. Modernizarea rețelei electrice din orașul Bocșa va crește reziliența și fiabilitatea infrastructurii, asigurând o alimentare sigură și continuă pentru locuitori. Proiectul vizează reconfigurarea rețelei de distribuție pentru zona de medie tensiune, precum și creșterea gradului de digitalizare a rețelei. Prin aceste măsuri, pregătim infrastructura nu doar pentru nevoile actuale ale consumatorilor, ci și pentru cele viitoare, consolidând totodată atractivitatea orașului pentru noi investitori și contribuind la dezvoltarea sa economică pe termen lung,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.

120 km de rețea electrică modernizată

Proiectul prevede o modernizare amplă a rețelelor electrice din Bocșa, incluzând:

38 km de rețea de medie tensiune modernizată,

81 km de rețea de joasă tensiune înlocuită,

trecerea parțială în subteran a rețelei de medie tensiune, pe trasee care evită monumente istorice, situri arheologice și zone critice,

modernizarea a 47 de posturi de transformare , dintre care o parte vor fi mutate din varianta aeriană pe stâlpi în anvelope de beton ,

trecerea elementelor de rețea în sistem de telecontrol , Citește pe Antena3.ro Podul cu cel mai mare arc parabolic din România este finalizat și a fost recepţionat astăzi. Cum arată acum și ce localități leagă

refacerea a peste 7.300 de branșamente.

Valoarea totală a proiectului ajunge la 204 milioane de lei, fără TVA, dintre care 146 milioane de lei reprezintă suma maximă alocată prin Fondul pentru Modernizare. Contractele vor rămâne valabile pe întreaga perioadă de monitorizare a durabilității investițiilor, respectiv 5 ani de la punerea în funcțiune.

Calendarul licitației

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 ianuarie 2026, iar execuția lucrărilor este estimată la 42 de luni de la semnarea contractului.

Infrastructură strategică

Compania operează o rețea de aproximativ 134.000 km în zonele Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața națională de distribuție. În total, rețeaua include 289 stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.

Rețele Electrice România derulează programe continue de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, creșterea siguranței și performanței rețelelor, precum și pentru implementarea standardelor de mediu ale Grupului PPC la nivel local.