Nu te lăsa păcălit de prețurile mici. Produse pe care să NU le cumperi de pe Facebook Marketplace

Printre cele mai utilizate servicii se află și Facebook Marketplace, unde pot fi găsite de la mobilă și electronice până la haine, obiecte de colecție sau produse pentru casă.

Însă nu toate ofertele avantajoase sunt și sigure. Unele produse pot fi deteriorate, contrafăcute sau pot ridica probleme de igienă și siguranță. Înainte de a face o achiziție, este important să verifici atent produsul și să pui întrebări vânzătorului.

Iată câteva categorii de produse pe care specialiștii recomandă să le eviți sau să le cumperi cu mare atenție.

1. Electrocasnice mari

Frigiderele, mașinile de spălat, uscătoarele sau mașinile de spălat vase pot părea adevărate chilipiruri pe Marketplace, însă există riscul ca problemele tehnice să apară imediat după cumpărare.

Înainte de achiziție, este recomandat să afli motivul pentru care proprietarul renunță la aparat și, dacă este posibil, să îl testezi înainte de plată. O ofertă bună poate deveni costisitoare dacă produsul necesită reparații sau trebuie înlocuit.

O variantă mai sigură este cumpărarea de la vânzători specializați, care oferă recenzii, livrare și o perioadă de garanție.

2. Produse de designer

Gențile, pantofii și accesoriile de lux sunt printre cele mai riscante achiziții pe platformele de vânzări între persoane. Piața produselor contrafăcute este extinsă, iar unele falsuri pot imita foarte bine originalele.

Cumpărătorii ar trebui să verifice detaliile specifice ale brandului: etichete, cusături, materiale, accesorii și documente de autenticitate.

Dacă prețul este mult sub valoarea obișnuită a produsului, există șanse ca oferta să ascundă un fals.

3. Produse pentru bebeluși

Când vine vorba despre siguranța copiilor, economiile de bani pot veni cu riscuri. Anumite produse pentru bebeluși, precum pătuțurile sau scaunele auto, trebuie cumpărate cu precauție.

Modelele mai vechi pot să nu respecte standardele actuale de siguranță, iar scaunele auto pot avea o durată limitată de utilizare. În plus, un scaun implicat într-un accident poate avea deteriorări care nu sunt vizibile la prima vedere.

În schimb, hainele, jucăriile sau accesoriile simple pot fi opțiuni mai potrivite pentru achizițiile second-hand, dacă sunt verificate corespunzător.

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4. Saltele

Deși există o piață pentru saltele second-hand, specialiștii recomandă prudență în cazul acestor produse.

O saltea folosită poate ascunde probleme greu de observat, precum acarieni, mucegai, mirosuri persistente sau infestări cu ploșnițe. De asemenea, este dificil de verificat istoricul real al unui astfel de obiect.

Având în vedere că există numeroase variante noi la prețuri accesibile, cumpărarea unei saltele noi poate fi o alegere mai sigură.

5. Bijuterii de valoare

Bijuteriile fine reprezintă o altă categorie unde verificarea autenticității este esențială. Metalele prețioase pot avea marcaje specifice, însă pietrele prețioase și modelele de brand sunt mai dificil de evaluat fără ajutorul unui specialist.

Certificatele de autenticitate, documentele de evaluare și proveniența clară pot crește încrederea într-o achiziție.

Dacă o bijuterie de lux este vândută la un preț mult prea mic, este recomandată o verificare suplimentară înainte de cumpărare.

6. Obiecte personale

Produsele care intră în contact direct cu pielea sau corpul ar trebui cumpărate cu atenție. Cosmeticele, produsele de îngrijire personală, lenjeria intimă sau articolele de igienă pot prezenta riscuri dacă nu sunt noi și sigilate.

În cazul produselor cosmetice, este dificil de verificat vechimea sau condițiile în care au fost depozitate. Parfumurile și produsele de îngrijire pot să își piardă proprietățile în timp.

Cum să eviți problemele

Înainte de orice achiziție este recomandat să ceri fotografii suplimentare, informații despre istoricul produsului și motivul vânzării. Verifică profilul vânzătorului, evită ofertele suspect de ieftine și nu face compromisuri atunci când este vorba despre produse care țin de siguranță sau sănătate.

Facebook Marketplace poate fi o sursă excelentă de produse la prețuri bune, dar o achiziție inteligentă începe întotdeauna cu verificarea atentă a ofertei, potrivit.southernliving.com.