Număr record de candidați la examenul de admitere la la UMF “Carol Davila” Bucuresti

Admiterea din 2026 stabilește cel mai ridicat număr de candidați din istoria recentă a UMF „Carol Davila”, confirmând interesul în continuă creștere pentru programele sale de studii și consolidând poziția universității ca lider al învățământului medical superior din România.

În ceea ce privește cifra de școlarizare pentru anul universitar 2026–2027, Universitatea scoate la concurs 985 de locuri la programul de studii Medicină (725 finanțate de la buget și 260 cu taxă), 274 de locuri la Medicină dentară (190 la buget și 84 cu taxă), 114 locuri la Farmacie (94 la buget și 20 cu taxă), precum și 574 de locuri(314 la buget și 260 cu taxă) în cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală.

Oferta educațională a Facultății de Moașe și Asistență Medicală include programele Asistență medicală generală – 172 de locuri (96 buget și 76 cu taxă), Moașe – 29 de locuri (12 buget și 17 cu taxă), Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 98 de locuri (33 buget și 65 cu taxă), Tehnică dentară – 98 de locuri (33 buget și 65 cu taxă) și Radiologie și imagistică – 79 de locuri (42 buget și 37 cu taxă). Pentru extensia Ploiești sunt disponibile 49 de locuri (33 la buget și 16 cu taxă) pentru programul Asistență medicală generală și 49 de locuri(33 la buget și 16 cu taxă) pentru Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Admiterea la programul Nutriție și dietetică, Facultatea de Farmacie, va avea loc în sesiunea septembrie, când vor fi scoase la concurs 49 de locuri, 31 cu finanțare de la bugetul de stat și 18 locuri cu taxă.

În premieră, pentru accederea la toate programele de studiu de licență ale Facultății de Moașe și Asistență Medicală admiterea se va face pe bază de dosare.

Repartizarea candidaților pe facultăți este următoarea:

Facultatea de Medicină – 2727 candidați; Facultatea de Stomatologie – 800 candidați; Facultatea de Farmacie – 107 candidați; Facultatea de Moașe și Asistență Medicală – 3282 candidați.

În cazul programelor de studii la care selecția candidaților se face pe bază de probă scrisă, cea mai ridicată concurență se înregistrează la Facultatea de Medicină Dentară, unde 800 de candidați concurează pentru 190 de locuri finanțate de la bugetul de stat, și la Facultatea de Medicină, unde 2.727 de candidați aspiră la unul dintre cele 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs. La Facultatea de Farmacie, pentru ocuparea celor 94 de locuri finanțate de la buget s-au înscris 107 de candidați.

De asemenea, un interes foarte ridicat se remarcă și pentru programele de studii din cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală, unde s-au înscris 3.282 de candidați:

FMAM - Asistență Medicală Generală (4 ani de studiu) - 909 candidați

FMAM - Moașe (4 ani de studiu) – 88 candidați

FMAM - Balneofiziokinetoterapie și recuperare (3 ani de studiu) - 680 candidați

FMAM - Tehnică dentară (3 ani de studiu) - 790 candidați

FMAM - Radiologie și imagistică (3 ani de studiu) -542 candidați

Pentru extensia Ploiești a Facultății de Moașe și Asistență Medicală s-au înscris 195 de candidați la programul Asistență Medicală Generală (3 ani de studiu) și 78 de candidați la programul Balneofiziokinetoterapie și recuperare (3 ani de studiu).

Evoluția numărului de candidați confirmă tendința ascendentă din ultimii ani:

2025: 3.877 candidați; 2024: 4.204 candidați; 2023: 3.844 candidați; 2022: 3.497 candidați; 2021: 3.427 candidați.

„Numărul record de candidați înscriși în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licență ale Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituția noastră și prestigiul academic construit prin performanță, responsabilitate și excelență, reprezentând cea mai valoroasă recunoaștere a calității actului educațional și a standardelor academice pe care universitatea le promovează. Le transmit tuturor candidaților cele mai bune gânduri și le doresc mult succes la concursul de admitere, exprimându-mi convingerea că viitoarea generație de studenți ai UMF «Carol Davila», formată într-un mediu academic de excelență, va continua tradiția universității și va contribui, prin profesionalism, integritate și performanță, la dezvoltarea medicinei românești și la consolidarea unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient și pe calitatea actului medical” a declarat rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Pentru candidații ale căror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licență pe locurile finanțate de la bugetul de stat, în sesiunea iulie sunt puse la dispoziție 656 de locuri cu taxă.

18 premianți ai olimpiadelor naționale și internaționale

De menționat este faptul că, anul acesta, 18 premianți ai olimpiadelor naționale și internaționale la disciplinele biologie, fizică sau chimie, au decis să-și continue performanța la UMF „Carol Davila”, admiterea acestora în Universitate fiind posibilă, conform normelor Ministerului Educației și Cercetării, fără susținerea concursului de admitere.

Taxele de studii stabilite de către Senatul UMF “Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2026–2027 sunt următoarele : 19.000 lei /an de studiu pentru Facultățile de Medicină și Stomatologie, de 10.000 lei/an de studiu pentru Facultatea de Farmacie și de 8.000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa anuală de studiu va fi plătită în 3 tranșe (prima tranșă - 50% din taxa anuală, a doua tranșă – 25% din taxa anuală și a treia tranșă – 25% din taxa anuală). În ceea ce privește taxa de înscriere la examenul de admitere la studiile de licență în UMFCD, aceasta a fost și anul acesta, 500 de lei.

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licență din cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie se va desfășura în Complexul Expozițional ROMEXPO din București, în pavilioanele B1 și B2, începând cu ora 09:00. Pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, admiterea se va realiza, în premieră, prin evaluarea dosarelor de concurs, conform metodologiei aprobate de universitate.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere, sesiunea iulie 2026 și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) s-a efectuat și anul acesta, exclusiv on-line, pe platforma dedicată concursului de admitere, care a putut fi accesată la adresa web www.adm.umfcd.ro

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