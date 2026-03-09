Paște 2026: Carnea de miel devine un lux pentru români

Carnea de miel rămâne unul dintre produsele de bază pe masa de Paște, însă pentru mulți consumatori prețul ar putea deveni un factor decisiv atunci când își planifică bugetul pentru sărbători.

Prețul cărnii de miel în 2026

În apropierea sărbătorilor pascale, kilogramul de carne de miel cu os sau carcasă se vinde, în funcție de oraș și retailer, între 50-70 de lei/kg. Diferențele apar în funcție de zona țării și de locul de comercializare, însă trendul general indică o creștere semnificativă față de anul trecut.

În unele supermarketuri, carnea de miel este vândută cu circa 60 de lei/kg, în timp ce în alte magazine prețul poate ajunge la 70 lei/kg. În piețe valorile sunt similare, în funcție de ofertă și de cererea din perioada premergătoare sărbătorilor.

Organele de miel sau alte părți ale animalului sunt mai accesibile, fiind comercializate în prezent cu prețuri cuprinse între 20 ș 40 de lei/kg, potrivit a1.ro.

Cât va costa mielul viu?

Nici prețul mielului viu nu a scăzut în 2026. Estimările fermierilor indică aproximativ 55 lei/kg, în timp ce estimările de anul trecut erau la jumătate de preț.

De ce cresc prețurile?

Specialiștii spun că scumpirile sunt provocate de creșterea costurilor de producție, care afectează direct sectorul zootehnic. Furajele, energia și transportul au devenit mai scumpe, iar aceste costuri se reflectă în prețul final plătit de consumatori.

Estimările arată că prețurile la carnea de miel ar putea fi, în medie, cu circa 10% mai mare în 2026, comparativ cu anul anterior.

Reprezentanții Ligii Asociațiilor Producătorilor Argicooli din România spun că sectorul agricol are nevoie de politici stabile și finanțare predictibilă pentru a face față provocărilor economice din această perioadă.

Pe lângă carnea de miel, comercianții se așteaptă ca și cererea pentru ouă și alte produse tradiționale de Paște să crească în perioada următoare, ceea ce ar putea influența prețurile.