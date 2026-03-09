Alertă în Giurgiu după descoperirea unui proiectil exploziv în zona lucrărilor la centura ocolitoare

Muniție neexplodată găsită lângă centura ocolitoare a Giurgiului. Avertismentul ISU

Un proiectil exploziv de calibrul 105 mm a fost descoperit în apropierea lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Giurgiu, pe DJ 503, în zona localității Bălanu. Pirotehnicienii ISU au intervenit pentru ridicarea în siguranță a muniției, iar autoritățile transmit un avertisment important pentru populație.

Descoperire periculoasă pe DJ 503, în apropierea localității Bălanu, acolo unde sunt în desfășurare lucrări la centura ocolitoare a municipiului Giurgiu. În zonă a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție.

La fața locului au fost mobilizate echipe specializate pentru a verifica situația.

„Astăzi, pe DJ 503, în apropierea localității Bălanu, acolo unde se desfășoară lucrări la centura ocolitoare a municipiului, a fost semnalată descoperirea unui posibil element de muniție.”

La intervenție au participat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu, precum și polițiști din cadrul IPJ Giurgiu și ITPF Giurgiu.

„La locul intervenției s-au deplasat pirotehnicienii din cadrul ISU Giurgiu și doi agenți de poliție de la IPJ Giurgiu și ITPF Giurgiu.”

Specialiștii au stabilit că este vorba despre un proiectil exploziv

În urma verificărilor efectuate de echipa pirotehnică, s-a confirmat că obiectul descoperit este muniție de război.

„În urma verificărilor efectuate, pirotehnicienii au stabilit că este vorba despre un proiectil exploziv, de calibrul 105 mm.”

Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță și urmează să fie distrusă controlat.

„Elementul de muniție a fost ridicat în condiții de siguranță, urmând să fie distrus în mod controlat de către echipa pirotehnică.”

Zona a fost verificată cu echipamente speciale pentru a se asigura că nu mai există alte pericole.

„De asemenea, zona a fost verificată cu echipamente specifice, fără să mai fie descoperite alte elemente de muniție.”

Avertismentul autorităților: muniția neexplodată este extrem de periculoasă

Reprezentanții ISU Giurgiu atrag atenția că astfel de descoperiri pot fi extrem de periculoase și transmit recomandări clare pentru populație.

„Muniția neexplodată este foarte periculoasă și de aceea oamenii trebuie să știe ce să facă atunci când găsesc obiecte metalice ce seamănă cu proiectile, grenade, bombe, cartușe sau altele asemănătoare.”

Autoritățile subliniază că astfel de obiecte nu trebuie atinse sau mutate.

„În primul rând, nu trebuie să le atingă sau să le lovească, indiferent dacă sunt parțial îngropate în pământ sau se află la suprafață. Nu trebuie să le ridice pentru că nu au de unde să știe în ce stadiu se află acestea.”

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu încerce să le taie sau să le folosească în diverse improvizații.

„Dacă nu sunt siguri ce fel de obiecte sunt, nu trebuie să le taie și nici să le folosească pentru improvizarea unor unelte sau ornamente.”

Specialiștii avertizează că orice tentativă de demontare poate provoca explozii.

„Din curiozitate, unii oameni ar putea fi tentați să demonteze focoasele sau alte elemente componente, iar acest lucru este interzis pentru că o astfel de acțiune poate provoca explozii.”

Singura acțiune recomandată este anunțarea imediată a autorităților.

„Tot ce trebuie să facă cetățenii este să apeleze numărul de urgență 112 dacă descoperă obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce prezintă suspiciunea că ar fi elemente de muniţie neexplodată”, potrivit ISU Giurgiu.

