Alertă la malul mării: Autoritățile extind controalele după noile descoperiri ilegale în Năvodari

Autoritățile anunță că acțiunile de control vor continua pe întreg litoralul pentru eliminarea oricăror riscuri pentru populație și pentru mediu.

Controalele au fost declanșate după ce, la începutul săptămânii, pe o plajă din Năvodari a fost descoperit un rezervor de gaz de aproximativ 2.600 de litri îngropat în nisip. Operațiunea de evacuare a fost realizată în condiții de siguranță cu sprijinul Unității Speciale de Intervenție pentru Accidente Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare (CBRN) din cadrul ISU Dobrogea. La intervenție au participat echipe ale ISU Dobrogea, Jandarmeriei Constanța, Poliției Constanța și Poliției Locale Năvodari, iar acțiunea a fost coordonată de Prefectura Constanța.

Autoritățile spun că „operațiunea de evacuare a rezervorului de gaz (…) a fost finalizată în condiții de maximă siguranță”, iar în prezent „orice potențial pericol a fost eliminat, iar zona este în siguranță”.

După intervenția inițială, inspectorii ABADL, alături de specialiști ai ISU Dobrogea, comisari ai Gărzii Naționale de Mediu și echipe ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța, au extins verificările în zonele unde au funcționat în trecut terase sau restaurante. În urma controalelor efectuate în Năvodari au fost descoperite încă trei locații în care existau fose septice îngropate în nisip. Autoritățile au dispus „evacuarea în regim de urgență a instalațiilor identificate și readucerea sectoarelor de plajă la starea inițială”.

De asemenea, pe plaja Margona au fost identificate alte trei fose septice îngropate. Două au fost deja scoase din nisip și evacuate împreună cu rețelele electrice.

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a avertizat că astfel de situații pot avea consecințe grave. „Cazul descoperit la Năvodari arată cât de grave pot fi consecințele atunci când operatorii economici tratează domeniul public ca pe propria moșie. Un rezervor de gaz îngropat ilegal în nisip reprezintă un risc real pentru oameni și pentru mediu”, a declarat aceasta. Oficialul a subliniat că verificările vor continua. „Nu acceptăm astfel de situații și vom verifica sistematic toate plajele unde au existat construcții sau instalații în anii anteriori. Legea trebuie respectată, iar cei care au încălcat-o vor răspunde”, a mai spus ministra.

Pentru identificarea instalațiilor ascunse sub nisip, echipele de control folosesc detectoare de metale și utilaje pentru prospecțiuni. Autoritățile avertizează că astfel de instalații sunt greu de descoperit deoarece sunt amplasate „la adâncimi de cel puțin 50 de centimetri sub nivelul plajei”. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a anunțat că acțiunile de control vor continua pe litoral, în colaborare cu ISU Dobrogea, pentru identificarea eventualelor rezervoare de gaz sau alte instalații îngropate ilegal.

Potrivit autorităților, scopul verificărilor este „eliminarea oricăror riscuri pentru siguranța cetățenilor, readucerea plajelor la starea inițială și respectarea strictă a normelor legale privind utilizarea domeniului public și protecția mediului”.

