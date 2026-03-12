Alertă pentru șoferi: prețul carburanților ar putea exploda în următoarele săptămâni

Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chișaliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), prețul motorinei ar putea ajunge în aproximativ două săptămâni la aproape 9,8 lei pe litru, apropiindu-se astfel de pragul psihologic de 10 lei/litru.

De ce prețul carburanților nu urmează imediat evoluția petrolului

Specialiștii explică faptul că prețul de la pompă nu reflectă cotațiile petrolului din ziua respectivă, ci evoluțiile din urmă cu câteva săptămâni.

Lanțul petrolier include mai multe etape – achiziția țițeiului, rafinarea, transportul și distribuția – iar acest proces introduce un decalaj de timp relativ constant. Astfel, carburanții vânduți astăzi în România sunt produși sau importați pe baza unor cotații mai vechi.

De exemplu, motorina care se regăsește în prezent la pompă provine în mare parte din produse importate în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Cum se calculează prețul real al motorinei

La 24 februarie 2026, cotația motorinei pe piața de referință europeană ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp) era de aproximativ 739 dolari pe tonă. În același timp, motorina produsă în rafinării se baza pe țiței cumpărat chiar mai devreme, cu un decalaj de aproximativ patru săptămâni, când petrolul Brent era cotat la circa 67,95 dolari pe baril.

Aceste valori, introduse într-un model de calcul care include:

acciza

TVA

costurile logistice

marja comercială

oferă o estimare apropiată de prețurile reale din benzinării.

Potrivit calculelor realizate de experții AEI, prețul estimat al motorinei pentru 12 martie 2026 era de aproximativ 8,81 lei pe litru, valoare care corespunde, cu mici variații regionale, prețurilor practicate în stațiile de carburant din România.

Prețul motorinei ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru

Problema reală nu este însă prețul actual, ci evoluția din perioada următoare. Cotațiile mai ridicate ale petrolului și ale motorinei din ultimele săptămâni nu s-au reflectat încă pe deplin în prețul final din România.

Dacă se aplică aceeași formulă de transmitere a prețurilor în lanțul petrolier, rezultă că motorina ar putea urca în următoarele două săptămâni până la aproximativ 9,78 lei pe litru, în lipsa unor intervenții sau înțelegeri între stat și companiile petroliere.

O astfel de creștere ar însemna o scumpire de peste un leu pe litru, aducând piața aproape de pragul simbolic de 10 lei/litru.

Situația creează adesea confuzie și nemulțumire în rândul șoferilor. Mulți consumatori observă că, atunci când petrolul se scumpește, prețurile cresc rapid la pompă, însă când petrolul se ieftinește, efectul pare să apară mult mai târziu.

Explicația este legată de inertia pieței carburanților.

Carburanții vânduți într-o anumită perioadă au fost deja produși sau importați la prețuri stabilite anterior. Astfel, chiar dacă petrolul se ieftinește astăzi, efectul asupra prețului la pompă poate apărea abia peste câteva săptămâni.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte economice

Prețul carburanților rămâne una dintre cele mai sensibile teme economice din România, deoarece influențează direct:

costurile de transport

prețurile produselor din magazine

inflația generală

În acest context, decalajul dintre evoluțiile pieței petroliere și percepția publică alimentează frecvent suspiciuni privind modul de formare a prețurilor.

Potrivit analizei realizate de Dumitru Chișaliță, ceea ce vedem astăzi în benzinării este, de fapt, ecoul pieței petroliere din trecut, iar eventualele ieftiniri generate de scăderea petrolului vor ajunge la pompă abia după ce acest decalaj logistic se va încheia.