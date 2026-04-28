Piața auto din România, în cădere liberă: Dacia acuză criza politică și blocajul Rabla

Alarmă în industria auto: vânzările Dacia scad drastic în România, în timp ce Europa crește

Vânzările auto din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar conducerea Dacia trage un semnal de alarmă. În timp ce marca înregistrează creșteri în restul Europei, piața locală este afectată de incertitudini politice, fiscale și de lipsa clarității privind programul Rabla.

România, singura piață unde Dacia nu mai crește

Situația pieței auto din România contrastează puternic cu evoluția pozitivă din alte state europene. Reprezentanții Dacia spun că țara noastră este, în prezent, singura piață unde compania nu reușește să crească.

„România este singura piață unde nu creștem, în rest creștem peste tot în Europa. Piața românească este deprimată din cauza amânării Rabla și din cauza crizei cu care ne confruntăm în România”, a declarat Frank Marotte, directorul global de vânzări.

Declarația vine într-un context tensionat, marcat de incertitudini economice și politice, dar și de lipsa unor programe de stimulare clare pentru consumatori.

„Piața auto este deprimată”: scăderi de peste 20%

Directorul Dacia, Mihai Bordeanu, descrie situația în termeni duri, vorbind despre o adevărată „depresie” a pieței auto. Datele din primul trimestru arată o scădere de peste 20%, iar segmentul persoanelor fizice este și mai afectat.

„Putem numi piața ca fiind deprimată la minus 20% în primul trimestru sau chiar mai mult dacă ne uităm doar la persoane fizice. Și e un trimestru, nu doar o lună. Deci putem numi asta depresie. De ce se întâmplă asta? Mai întâi, pentru că întreaga țară este deprimată. Am deschis televizorul în România și dacă stai acolo 5 minute la orice program de știri, vei fi deprimat. Îți pot garanta. Aceasta este o metaforă”, a explicat Bordeanu.

Acesta subliniază că starea generală de incertitudine din societate influențează direct comportamentul de consum, inclusiv decizia de a cumpăra o mașină nouă.

Programul Rabla, în ceață totală

Un alt factor major care contribuie la blocajul pieței este lipsa de predictibilitate în ceea ce privește programul Rabla, un instrument esențial pentru stimularea vânzărilor auto în România.

„Avem ceva ce toți știți foarte bine – și acum toți oamenii din Paris, credeți-mă, știu și mai bine – este programul Rabla. Programul Rabla există de 20 de ani. Anul trecut am avut comenzi în acest program care veneau din februarie. Anul acesta nu știm, pentru că nu avem nicio idee dacă programul va veni”, spune Bordeanu.

Absența unui calendar clar pentru acest program îi determină pe mulți potențiali cumpărători să amâne achizițiile.

Scădere puternică a cotei de piață

Datele recente confirmă tendința negativă: Dacia a înregistrat o scădere semnificativă a cotei de piață, ajungând la aproximativ 18% în luna martie. În același timp, înmatriculările au scăzut cu 21%, fiind raportate doar 4.983 de unități vândute.

Această evoluție reflectă nu doar problemele companiei, ci o contracție generală a pieței auto din România.

Patronatele avertizează: instabilitatea politică costă scump

Reprezentanții mediului de afaceri confirmă impactul negativ al crizei politice asupra economiei. Confederația patronală Concordia avertizează că instabilitatea actuală are consecințe directe și măsurabile.

„Instabilitatea politică are un cost economic direct și măsurabil. Se vede în dobânzile la care se împrumută statul, în cursul de schimb, în ratele la credite și în fondurile PNRR, pe care România riscă să nu le mai acceseze.”

Creșterea dobânzilor, deprecierea leului și majorarea ratelor bancare sunt doar câteva dintre efectele resimțite deja de populație și companii.

Piața auto din România se află într-un moment critic, influențată de factori economici, politici și sociali. Lipsa de predictibilitate și blocajele administrative riscă să prelungească această perioadă dificilă, în timp ce industria auto așteaptă măsuri concrete pentru relansare.