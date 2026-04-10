Piața obiectelor vechi explodează: Ce poți vinde cu sute de mii de euro?

Un exemplu recent arată cât de valoroase pot deveni astfel de lucruri vechi. Două surori au găsit într-o casă moștenită o revistă veche de benzi desenate, care ulterior a fost vândută pentru 400.000 de dolari.

Potrivit estimărilor, piața globală a lucrurilor vechi ar putea ajunge la 350 de miliarde de dolari până în 2027.

Cele mai căutate obiecte vechi

Benzi desenate

Printre cele mai valoroase obiecte se numără benzile desenate din „Epoca de Argint” (1956–1969). Primele apariții ale unor personaje celebre, precum Spider-Man, Thor sau X-Men pot atinge sume impresionante.

De exemplu, un exemplar aproape perfect din „Amazing Fantasy #15” s-a vândut cu 3,6 milioane de dolari, în timp ce chiar și o copie uzată poate depăși 10.000 de dolari.

Tacâmuri de argint

Specialiștii atrag atenția și asupra tacâmurilor vechi din argint, adesea confundate cu simple obiecte placate. Marcajele „925” sau „sterling” indică un conținut ridicat de argint și pot transforma astfel de seturi în piese valoroase.

Un set de tacâmuri de la Tiffany & Co. a fost vândut recent pentru aproximativ 22.000 de dolari.

Tehnologie

Aparatele foto vechi este o altă categorie apreciată de colecționari. Modelele produse de Leica sau Hasselblad pot ajunge la sute de mii de dolari, în timp ce variantele obișnuite se vând frecvent cu câteva mii.

De asemenea, pickup-urile și echipamentele audio vintage sunt din nou la mare căutare. Un model Thorens TD-124 a fost vândut pentru aproximativ 2.000 de dolari, iar alte branduri, precum Technics sau Garrard, sunt apreciate în rândul pasionaților de viniluri.

Cărți

Edițiile princeps ale unor volume celebre pot valora zeci sau sute de mii de dolari. De exemplu, o primă ediție a volumului Harry Potter and the Philosopher's Stone s-a vândut cu 471.000 de dolari. Chiar și exemplarele mai uzate pot atinge sume între 45.000 și 70.000 de dolari.

Ce spun experții

Specialiștii îi sfătuiesc pe cei care moștenesc locuințe sau obiecte vechi să nu arunce lucrurile aparent neînsemnate. Evaluarea acestora de către experți poate scoate la iveală adevărate comori.

Într-o perioadă în care interesul pentru obiectele vintage este în creștere, o simplă verificare a lucrurilor din casă poate face diferența între un obiect banal și unul de mare valoare, notează a1.ro.