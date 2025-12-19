Piața petrolului în 2026: OPEC+ indică un echilibru fragil, nu o supraofertă

Conform raportului lunar al organizației publicat ieri, cererea de țiței din statele membre OPEC+ este estimată la o medie de 43 de milioane de barili pe zi în 2026, un nivel practic identic cu producția actuală.

În special, producția de țiței a țărilor OPEC+( este inclusă și Rusia în această formula extinsă – n. red) , care include și membri non-OPEC, precum Rusia, a crescut la 43,06 milioane de barili pe zi în noiembrie, în creștere marginală cu 43.000 de barili față de octombrie. Acest lucru întărește evaluarea organizației conform căreia, având în vedere condițiile actuale, piața se îndreaptă spre o perioadă de stabilitate relativă, mai degrabă decât spre o supraofertă.

Previziuni stabile, în ciuda semnelor de încetinire

OPEC nu și-a revizuit estimarea privind cererea de țiței din partea alianței în 2026, menținând previziunile neschimbate față de luna trecută. Pentru primul trimestru al anului 2026, cererea este estimată la 42,6 milioane de barili pe zi, cu doar 60.000 de barili sub producția din noiembrie, dacă aceasta rămâne neschimbată.

Această imagine indică un echilibru „strict”, cu un spațiu limitat pentru fluctuații bruște, într-un moment în care economia globală transmite semnale contradictorii, iar îngrijorările legate de o încetinire a cererii nu au dispărut complet.

Contrar previziunilor AIE

Abordarea OPEC intră în conflict direct cu previziunile Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care vorbește despre o ofertă excedentară globală de 3,84 milioane de barili pe zi în 2026, o cantitate care reprezintă circa 4% din cererea globală totală.

Confruntată cu aceste estimări divergente, OPEC+ pare dispusă să acționeze preventiv. A decis deja să suspende creșterile de producție pentru primul trimestru al anului 2026, încercând să prevină crearea de dezechilibre într-o perioadă de incertitudine sporită cu privire la cursul cererii globale.

Nicio modificare a previziunilor de creștere a cererii

În ciuda unor îngrijorări, OPEC și-a menținut, de asemenea, previziunile privind creșterea cererii globale de petrol neschimbate atât pentru 2025, cât și pentru 2026, evaluând că economia globală rămâne, în general, rezistentă. Raportul nu anunță nicio modificare a strategiei sau a obiectivelor de producție, sugerând o atitudine expectativă, deciziile fiind ajustate la cele mai recente date de piață.

Estimările divergente dintre OPEC și IEA evidențiază gradul de incertitudine care continuă să caracterizeze piața energetică globală, afectând direct planificarea investițiilor și deciziile strategice ale actorilor din industrie în perspectiva anului 2026.