PPC blue România preia rețeaua Hermes Flow și își extinde infrastructura cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice

PPC blue România continuă consolidarea rețelei sale naționale de încărcare pentru vehicule electrice, odată cu preluarea rețelei Hermes Flow, formată din 116 puncte de încărcare distribuite în întreaga țară. Noile stații vor fi integrate treptat în aplicația PPC blue, utilizatorii urmând să beneficieze de o acoperire extinsă și de o experiență de încărcare mai predictibilă.

„Mobilitatea electrică evoluează atunci când șoferii pot călători liber, cu încredere în rețeaua care îi susține. Extinderea amprentei noastre prin achiziția rețelei Hermes Flow ne apropie de obiectivul de a oferi o experiență predictibilă de încărcare la nivel național. Apreciem dedicația și efortul depus de echipa Hermes Flow în dezvoltarea acestei rețele, contribuția lor reprezintă o parte importantă din tranziția energetică pe care o construim împreună.” a declarat Andreea-Dana Popescu, director general PPC Blue România.

Rețeaua preluată include 72 de puncte de încărcare în București-Ilfov, restul fiind distribuite în 10 județe din țară. Stațiile sunt amplasate strategic în zone accesibile, precum 6 locații Carrefour, 15 unități Romstal și multiple centre comerciale și mall-uri din București și din țară.

Din totalul celor 116 puncte de încărcare, 97 sunt rapide și ultrarapide, cu puteri cuprinse între 50 kW și 160 kW, facilitând încărcări eficiente pentru șoferii de vehicule electrice.

Integrarea în rețeaua PPC blue va fi realizată în perioada următoare, proces în care fiecare stație va fi temporar indisponibilă timp de aproximativ 2–3 ore în ziua transferului. Până la finalizarea implementării, stațiile vor rămâne vizibile în rețeaua Hermes Flow, urmând să fie ulterior afișate în aplicația PPC blue.

Aplicația PPC blue, disponibilă în AppStore și Google Play, permite utilizatorilor să vizualizeze stațiile, să aleagă tipul de serviciu de încărcare — abonament sau Charge & Pay — și să planifice rute folosind stații din România și Grecia. PPC blue România rămâne primul operator care oferă abonamente cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh) și serviciu de tractare gratuit, cu trei pachete disponibile: PPC blueLite (60 de unități), PPC bluePlus (120 de unități) și PPC blueMax (200 de unități). Încărcarea se poate realiza prin aplicația mobilă sau printr-un card RFID asociat contului.

Șoferii beneficiază de suport tehnic 24/7, prin echipa dedicată disponibilă la numărul 0800 801 158.