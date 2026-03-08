Prețul carburanților ar putea exploda: Guvernul pregătește 5 scenarii pentru a evita 10 lei/litru

Guvernul pregătește 5 scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litru. Bogdan Ivan: reducerea accizelor este luată în calcul

Guvernul analizează mai multe măsuri pentru a împiedica scumpirea accentuată a carburanților în România. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Executivul are pe masă cinci scenarii pentru a menține prețul benzinei și motorinei sub pragul psihologic de 10 lei pe litru, inclusiv reducerea temporară a taxelor și accizelor.

Guvernul pregătește intervenții pentru piața carburanților

Ministrul Energiei a anunțat că autoritățile monitorizează atent evoluția prețului petrolului și pregătesc măsuri rapide pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația. Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a declarat ministrul Energiei, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Potrivit oficialului, evoluțiile internaționale, în special tensiunile din Orientul Mijlociu, pot împinge în sus prețul petrolului, ceea ce ar afecta direct costurile la pompă.

Decizie posibilă chiar săptămâna viitoare

Ministrul Energiei a spus că Guvernul ar putea lua o decizie rapidă pentru a preveni depășirea pragului de 10 lei pe litru.

„Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună și cu ministrul de Finanțe, tocmai pentru a se efectua și în bugetul pe bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a mai spus ministrul.

Scopul acestor măsuri este stabilizarea pieței carburanților și protejarea consumatorilor în contextul creșterii prețurilor pe plan internațional.

Reducerea accizelor, una dintre soluțiile analizate

Unul dintre scenariile discutate de Guvern presupune reducerea temporară a accizelor și taxelor care reprezintă o parte semnificativă din prețul final al carburanților.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard și la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenției noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât și pe zona de combatere a creșterii abuzive și nejustificate prețurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a precizat Ivan.

Ministrul a explicat că aceste măsuri ar putea fi aplicate doar pentru o perioadă limitată, până la stabilizarea piețelor internaționale afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.