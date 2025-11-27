Facturile la energie electrică nu vor scădea curând. De ce plătesc românii mai mult decât ar trebui

Deși piața angro a energiei electrice indică o ieftinire constantă în următorii ani, consumatorii casnici nu vor vedea prea curând reduceri în facturi. Specialiștii avertizează că lipsa presiunii din partea românilor permite furnizorilor să mențină tarife nejustificat de mari.

Chiar dacă pe piața de energie din România se observă o tendință clară de scădere a prețurilor, acest fenomen nu se va reflecta automat în facturile consumatorilor casnici. Motivul este simplu: furnizorii nu au niciun interes să reducă tarifele atâta timp cât nu există o presiune reală din partea consumatorilor, iar mentalitatea românilor rămâne orientată spre așteptarea unor soluții din partea statului.

În prezent, prețurile medii ponderate de tranzacționare de pe OPCOM arată o evoluție descendentă pentru următorii doi ani. Un scenariu optimist indică prețuri de aproximativ 1,2 lei/kWh cu TVA începând din iulie 2026 și 1,15 lei/kWh cu TVA din iulie 2027. Aceste calcule includ tarifele actuale, marja comercială similară celei din perioada plafonării și taxele aferente unui consumator din București.

Cu toate acestea, realitatea din piață este complet diferită. În lipsa concurenței stimulate de consumatori, furnizorii continuă să practice prețuri mai mari decât ar fi justificat.

Concurența funcționează, dar puțini români o folosesc

Datele ANRE arată că prețul mediu pentru top 20 de oferte a scăzut cu 6% în ultimele cinci luni, pe fondul intensificării concurenței dintre furnizori. Cei care au decis să schimbe furnizorul au beneficiat deja de tarife mai mici.

Totuși, numărul consumatorilor activi este redus, iar efectul asupra pieței rămâne limitat.

Indicele de preț INS pentru ultimele luni arată astfel:

Lună Indice de preț energie electrică Iul 25/Iun 25 161.57 Aug 25/Iul 25 102.56 Sept 25/Aug 25 100.59 Oct 25/Sept 25 99.73

În prezent, majoritatea românilor plătesc în medie 1,45 lei/kWh cu TVA, un tarif ridicat, care va rămâne valabil cel puțin până în iulie 2026. Un consumator dintr-un apartament cu două camere ar putea economisi aproximativ 500 de lei între noiembrie 2025 și iulie 2026 dacă ar alege cea mai ieftină ofertă de pe Comparatorul ANRE.

Românii vor prețuri mai mici, dar nu schimbă furnizorul

Conform Barometrului Securității Energetice realizat de INSCOP în octombrie 2025, situația este paradoxală:

61,4% dintre români spun că ar schimba furnizorul doar dacă primesc o ofertă mai bună;

37,5% resping complet ideea schimbării.

Această pasivitate colectivă blochează scăderea naturală a prețurilor la nivelul întregii piețe.

Mesajul specialiștilor: doar consumatorii pot schimba situația

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, avertizează că soluția nu este așteptarea unui nou mecanism de plafonare, ci acțiunea directă a consumatorilor:

„Singurii care ne putem ajuta suntem noi înșine: schimbând continuu furnizorii atunci când există un preț mai bun în piață, cerând continuu socoteală furnizorului actual de energie, solicitând public ajutorul clasei politice, nu pentru plafonare (deoarece ori de câte ori am primit preț plafonat, după acea perioadă am primit prețuri care ne-au ”cocoșat”), ci pentru a elimina cauzele care determină creșterea prețului”.