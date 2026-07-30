CFR Călători începe modernizarea flotei după zeci de ani. Primele locomotive electrice noi ajung în România. Vor circula pe rutele București–Iași și București–Suceava

Investiția face parte dintr-un amplu proces de înnoire a materialului rulant din România, prin care autoritățile urmăresc creșterea confortului pentru pasageri, reducerea problemelor tehnice și apropierea serviciilor feroviare de standardele europene.

Primele locomotive Traxx vor circula pe rutele București – Iași și București – Suceava

Noile locomotive electrice vor fi introduse inițial pe două dintre cele mai importante relații feroviare din țară: București – Suceava și București – Iași.

Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, restul locomotivelor din contract vor ajunge în România până la finalul acestui an. După efectuarea testelor de anduranță și finalizarea procedurilor de recepție, acestea vor fi introduse progresiv și pe alte trasee importante.

Printre rutele vizate se numără:

Dej – Brașov – București – Constanța;

Timișoara – Arad – Brașov;

Timișoara – Cluj-Napoca – Iași.

Introducerea acestor locomotive este considerată un moment important pentru transportul feroviar românesc, într-un context în care pasagerii reclamă de ani buni întârzieri, condiții slabe de călătorie și probleme cauzate de vechimea parcului de locomotive.

Locomotive electrice Traxx: viteză de 200 km/h și putere de 6,4 MW

Locomotivele Traxx reprezintă una dintre cele mai moderne soluții disponibile pentru transportul feroviar european. Vehiculele au o viteză maximă de 200 km/h și o putere de 6,4 MW, fiind capabile să tracteze până la 16 vagoane de călători.

Noile locomotive vor permite o exploatare mai eficientă a trenurilor, o fiabilitate crescută și condiții mai bune pentru circulația pe principalele magistrale feroviare din România.

Potrivit specialiștilor din domeniu, înnoirea locomotivelor este la fel de importantă precum modernizarea infrastructurii, deoarece trenurile performante pot contribui la reducerea timpilor de intervenție, creșterea punctualității și îmbunătățirea experienței pasagerilor.

Contract de 767 milioane de lei pentru locomotive și mentenanță timp de 20 de ani

Valoarea contractului pentru cele 16 locomotive electrice Traxx este de 767 milioane de lei, fără TVA. Acordul include atât furnizarea locomotivelor, cât și servicii de mentenanță pentru o perioadă de 20 de ani.

Finanțarea este asigurată prin Fondul de Modernizare, program destinat susținerii investițiilor în infrastructură și energie verde.

„Astăzi am recepționat primele 5 locomotive electrice Traxx din lotul de 16 locomotive noi achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), un pas important pentru modernizarea transportului feroviar de călători din România”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Oficialul a subliniat că România începe astfel un proces necesar de schimbare a flotei feroviare după o perioadă lungă în care investițiile în material rulant au fost insuficiente.

„După decenii în care trenurile de călători au fost tractate în mare parte de locomotive ajunse la o vârstă înaintată, resuscităm procesul de reînnoire a materialului rulant. Călătorii români merită servicii mai fiabile, mai performante și adaptate standardelor europene actuale”, a declarat Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

România începe schimbarea flotei feroviare învechite

Modernizarea transportului feroviar nu presupune doar lucrări la infrastructură, ci și investiții în trenuri și locomotive noi. În ultimii ani, autoritățile au accelerat programele de achiziție pentru material rulant modern, după o perioadă în care parcul feroviar a îmbătrânit constant.

„Modernizarea căii ferate nu înseamnă doar infrastructură nouă, ci și trenuri și locomotive noi. După mulți ani în care investițiile în materialul rulant au fost insuficiente, începem să înlocuim treptat flota învechită cu vehicule moderne, capabile să ofere călătorilor servicii mai sigure, mai confortabile și mai fiabile”, a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.