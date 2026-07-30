Admitere 2026, a doua șansă la liceu: 33.668 de locuri libere, distribuite pe județe

Cererile de înscriere se depun în perioada 10-12 august, iar repartizarea finală are loc pe 17 și 18 august.

Câte locuri au rămas libere

La nivel național au rămas 33.668 de locuri libere, din totalul celor 153.152 de locuri disponibile pentru admiterea în clasa a IX-a, ceea ce reprezintă aproape 22% din total. Municipiul București rămâne județul cu cele mai multe locuri disponibile, 3.131, reprezentând peste 17% din totalul locurilor din Capitală. Următoarele județe cu cele mai multe locuri libere sunt Iași (1.370), Prahova (1.367), Cluj (1.272) și Suceava (1.228), iar Constanța are 942 de locuri neocupate.

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Cum a arătat prima etapă

Potrivit datelor oficiale, în prima etapă a admiterii, 119.484 dintre cei 119.610 absolvenți ai clasei a VIII-a care au completat fișa de opțiuni au fost repartizați, adică 99,89%. Dintre aceștia, 74.093 de elevi, adică 62,01%, au fost admiși chiar la liceul ales ca primă opțiune. Doar 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă — printre cele mai mari medii ale acestora se numără 8,82, 8,37 și 8,00, doi candidați fiind din București și unul din Satu Mare.

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Cine se poate înscrie în etapa a doua

Conform metodologiei, pot participa la a doua etapă:

elevii repartizați în prima etapă, dar care nu și-au depus dosarul de înscriere până la 28 iulie;

candidații respinși la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

candidații care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizați;

absolvenții care au susținut Evaluarea Națională, dar nu au fost repartizați din diverse motive;

candidații pentru locurile alocate distinct elevilor cu CES sau elevilor romi, care își păstrează prioritatea;

candidații care nu au susținut Evaluarea Națională;

candidații care au promovat examenele de corigență.

Calendarul complet al etapei a doua

31 iulie 2026 — afișarea centrelor de admitere, a locurilor rămase libere (inclusiv cele pentru candidații romi și cei cu CES) și a graficului probelor de aptitudini/verificare a limbii materne sau moderne;

3 august 2026 — înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor lingvistice;

4-5 august 2026 — susținerea propriu-zisă a acestor probe;

6-7 august 2026 — afișarea rezultatelor și soluționarea eventualelor contestații;

10-12 august 2026 — depunerea cererilor de înscriere pentru toate categoriile eligibile, inclusiv pentru absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională;

17-18 august 2026 — repartizarea candidaților de către comisiile județene de admitere, respectiv Comisia municipiului București;

18 august 2026 — transmiterea rezultatelor către Centrul Național de Admitere.

Elevii și părinții pot urmări situația actualizată pe site-urile inspectoratelor școlare județene, unde sunt publicate și procedurile specifice de repartizare pentru etapa a doua.

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