Piața asigurărilor amenință cu RCA și mai scump

După ultimele dezvăluiri făcute de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Românie (COTAR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a făcut plângere penală împotriva liderului de pe piața RCA, constatând neregulile semnalate încă din 2016 de trasportatori. De două săptămâni, în urma dezvăluirilor COTAR, după ce au apărut și două rapoarte ale unor anchete făcute de specialiști elvețieni și britanici, au început să cerceteze piața de asigurări RCA și instituțiile din România. Astfel s-a ajuns la o plângere penală pe care ASF a făcut-o împotriva conducerii companiei Euroins, actualul lider de piață, care a preluat cea mai mare parte a clienților firmei falimentare City Insurance.

COTAR a anunțat falimentul asigurătorului City Insurance cu doi ani și jumătate înainte de producerea acestuia, însă instituțiile statului român nu au luat măsuri pentru a preveni haosul creat pe piață prin acest faliment. Transportatorii au cerut în nenumărate rânduri să se facă anumite controale la asigurători, mai ales la liderii de piață, arătând că sunt mii de dosare în așteptare, cu întârzieri nejustificate la plata daunelor. ASF tocmai a constatat că transportatorii au din nou dreptate.

Contează cota de piață

Euroins declară că deține în prezent 31% din piața RCA, cu peste două milioane de asigurați, însă transportatorii din COTAR spun că ei vând de circa 2 milioane de euro pe zi doar polițe RCA și ar deține, de fapt, peste 40% din această piață. În momentul falimentului, City Insurance deținea 45% din piața RCA, fiind urmată de Euroins, care a și preluat apoi cea mai mare parte din asigurații fostului lider. Din anul 2016, patronatele transportatorilor au semnalat nereguli în legătură cu neplata daunelor către asigurați, iar prin acest mecanism, City a produs un prejudiciu de peste 400 de milioane de euro numai pe despăgubiri RCA, neavând rezervă de daună creată, conform legii, pentru cele 270.000 de dosare deschise pe daune și neachitate. Același tip de probleme a constatat acum ASF că se întâmplă și la Euroins.

City a falsificat contractele de solvabilitate financiară, conturile de lichidități erau fictive, s-au transferat banii în afara țării, iar plățile pentru despăgubiri nu au fost făcute, toate aceste lucruri petrecându-se timp de cinci ani. COTAR a ajuns să verifice situația companiei City Insurance după ce mai mulți membri ai patronatului au avut probleme legate de plata despăgubirilor și au ajuns să se judece cu asigurătorul, cu trei ani înainte de faliment. Așa s-a constatat că cea mai mare firmă de asigurări care încheia polițe RCA avea probleme foarte mari. Apoi au început semnalele de alarmă către autoritățile statului român, COTAR transmițând inclusiv probe, nu doar calcule financiare și estimări, pentru a arăta ce urma să se întâmple.

Același mod de operare

Tocmai pentru că s-a putut observa un anumit comportament al acestor asigurători care ajung periodic la faliment, producând haos în piață, COTAR a atras atenția și asupra problemelor actualului lider, Euroins, mai ales după ce au căzut, pe rând, Astra, Carpatica și City. Toate aceste companii, înainte de faliment aveau cote mari de piață și același tip de nereguli, cu întârzieri nejustificate ale plăților despăgubirilor și mii de plângeri înregistrate anual din partea păgubiților.

Semnele cele mai clare ale căderii City Insurance erau dificultățile financiare grave. Asigurătorul nu-și mai putea onora obligațiile de despăgubire de mai mulți ani, iar programările pentru constatarea daunei se făceau după două sau trei luni, încălcându-se termenul legal de trei zile lucrătoare. Înainte de falimentul City, numărul reclamațiilor la ASF crescuse foarte mult. Aceeași situație este și astăzi, ceea ce a determinat autoritățile să înceapă controalele și deja sunt primele rezultate.

Plângerea penală făcută de ASF are la bază nedeclararea numărului real de dosarele din instanță și manipularea indicatorilor de solvabilitate. Și în cazul Euroins s-a constatat că rezerva de daună nu există, așa cum prevede legea, iar polițele RCA nu mai au acoperire. „De această dată, ASF a sesizat procurorii, după ce noi am avut o întâlnire cu domnul Cristian Roșu, vicepreședintele Autorității, săptămâna trecută. În urma discuțiilor, am constatat că sunt multe lucruri pe care domnia sa nu le cunoaște. De exemplu, am cerut să plătim RCA doar pentru perioadele în care folosim mașinile, dar ni s-a spus că nu este posibil. Am cerut plafonarea, pentru cel puțin șase luni, a costurilor polițelor RCA la tariful de referință, plus indicele de inflație, pentru că prețurile s-au dublat sau chiar s-au triplat, nejustificat, după falimentul City. Nici asta nu se poate, deși în Legea 132/2017 există o prevedere care ne permite să suspendăm polița RCA și să ni se prelungească apoi, cu perioada suspendării, dar nu se aplică legea”, a precizat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Transportatorii au cerut ca Euroins să intre sub administrarea ASF, pentru șase luni, astfel încât să nu ajungă la faliment, ca City Insurance. Există bază legală pentru a se face acest lucru. „Am cerut să ni se ofere măcar posibilitatea plății în rate a polițelor RCA, pentru că un transportator care are 200 de camioane trebuie să scoată din buzunar 500.000 de euro doar pentru RCA. Ofertele pe care le fac firmele de asigurări sunt calculate în așa fel încât să ne oblige să plătim polița pe tot anul, punându-se tarife enorme pentru cei care vor să achite doar pentru o perioadă a anului. Domnul Cristian Roșu ne-a spus că nu se poate face plata în rate, pentru că asigurătorii spun că o să plătim o rată sau două, apoi nu mai plătim. I-am explicat că are titlu executoriu, deci nimeni nu se poate opri din plată, pentru că asigurătorul îți ia automat banii, dacă nu plătești”, mai explică președintele COTAR.

Amenzile se dau periodic, degeaba

ASF a mai amendat Euroins, în decembrie 2021, cu 1,1 milioane de euro, pentru aceleași nereguli constatate și acum: ascunderea unor documente, neconstituirea rezervei de daună conform legii, neraportarea tuturor dosarelor de daună, nerespectarea prevederilor privind plata despăgubirilor, lipsa fondurilor proprii pentru acoperirea daunelor, iar asigurătorul a contestat amenda în instanță și a pierdut procesul.

Transportatorii susțin însă că amenda, deși pare mare, este echivalentul câștigurilor companiei în câteva ore în care încheie polițe RCA, deci ar fi irelevantă și încurajatoare pentru a face în continuare aceleași lucruri, știind că nu vor exista consecințe grave.

De altfel, în cazul City Insurance, nimeni nu a plătit pentru faliment și haosul creat pe piață, iar inculpații din dosarul Astra Asigurări au fost deja achitați, în 2021.

Nici măcar plângerea penală nu e o noutate. Este a doua plângere penală făcută de ASF împotriva companiei Euroins, în ultimii doi ani, dar nici după prima nu s-a-ntâmplat nimic. Mai mult, asigurătorul a primit deja amenzi de peste 3 milioane de euro, în ultimiii trei ani, despre care transportatorii spun că sunt doar „praf în ochi”, pentru că nu fac decât să bifeze implicarea autorităților, fără a schimba ceva în mod semnificativ.

Ingineria financiară a BAAR, prin care „bonus” devine „malus”

Între timp, prețul polițelor de asigurări obligatorii RCA continuă să crească în mod nejustificat, pentru toți posesorii de mașini din România, iar din ianuarie s-a ajuns la un nou record, în urma ingineriei financiare girate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR): din totalul camioanelor care plătesc RCA având „bonus”, peste 97% ar fi trebuit să primească reducere pentru „bonus”, dar au fost înregistrate ca având „risc ridicat” doar pentru că li s-au făcut trei propuneri de la trei asigurători, cu tarife extrem de mari – 18.000-20.000 de lei pe an, pentru fiecare mașină, tariful de referință (B0) fiind 7.600 de lei. Prin intervenția BAAR, au obținut de la aceiași asigurători oferte între 13.000 și 16.000 de lei, ulterior, dar au fost înregistrați în baza de date ca asigurați cu risc ridicat, deși nu aveau „malus”, ci „bonus”, neavând accidente.

Prin acest truc s-a majorat automat valoarea polițelor RCA pentru toate mașinile de transport de mărfuri sau de persoane cu aproape 100% față de valoarea tarifului de referință, deși ar fi trebuit să existe o majorare cu maximum 36% față de tariful de referință pentru „malus”. Nici pentru persoane fizice nu se mai calculează sumele care ar trebui să se scadă în cazul celor care nu au produs accidente, valoarea polițelor RCA fiind, din ianuarie, mai mare.

Un nou faliment pe piața RCA ar duce la o creștere și mai mare a prețurilor, după ce deja acestea au devenit insuportabile atât pentru posesorii de autoturisme, cât și pentru transportatori.