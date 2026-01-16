Producția de hidrocarburi a OMV Petrom în trimestrul 4 scade

Producția zilnică de hidrocarburi a OMV Petrom în trimestrul al patrulea al anului 2024 a fost, de asemenea, mai mică în comparație cu trimestrul al treilea, când a produs 104,8 mii bep pe zi, a anunțat compania într-o cumunicare către Bursa de Valori București.

Volumul total al vânzărilor zilnice de hidrocarburi s-a ridicat la 98,6 mii bep pe zi în perioada octombrie-decembrie, în scădere de la 102 mii bep pe zi în aceeași perioadă a anului 2024. Vânzările totale de produse rafinate s-au ridicat la 1,44 milioane de tone în trimestrul al patrulea al anului 2025, constant față de anul precedent. Volumele vânzărilor de gaze către terți au crescut la 10,6 terawați-oră (TWh) în trimestrul al patrulea, de la 9,79 TWh în perioada similară a anului precedent.

Producția netă de energie electrică a crescut la 1,56 TWh în trimestrul al patrulea, comparativ cu 1,34 TWh în aceeași perioadă a anului 2024. OMV Petrom a anunțat că va publica raportul financiar pe trimestrul al patrulea pe 4 februarie. OMV Petrom a raportat un profit net de 3,433 miliarde de lei (784,9 milioane de dolari/674,6 milioane de euro) pentru primele nouă luni ale anului 2025, în scădere cu 13% față de perioada similară a anului precedent.