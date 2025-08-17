Profesorul Dan Voiculescu avertizează: România intră într-o perioadă „foarte dificilă”. Inflația ar putea urca dobânzile peste 12%, șomajul se va dubla

„Estimez că este posibil ca inflația să determine creșterea dobânzilor la peste 12%. Consumul va scădea constant, cu impact direct asupra producției. Rata reală a șomajului se va dubla în 2025 față de anul anterior. Indicele puterii de cumpărare se va reduce, iar criminalitatea va crește”, avertizează Voiculescu.

El le cere antreprenorilor „să fie precauți”, iar politicienilor „să fie responsabili față de poporul pe care îl conduc”. În același timp, transmite un apel la solidaritate și reziliență: „Națiunea română trebuie să-și mențină demnitatea, onoarea și curajul. România a trecut prin vremuri mult mai grele și a supraviețuit.”

Postarea profesorului vine în contextul anunțului ministrului Finanțelor privind intrarea economiei românești în recesiune, confirmând prin cifre și argumente îngrijorările deja resimțite de populație.