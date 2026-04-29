Program magazine 1 Mai 2026. Ce supermarketuri sunt deschise de Ziua Muncii

Ce magazine sunt deschise de 1 Mai 2026: program complet Kaufland, Lidl, Carrefour și altele

Minivacanța de 1 Mai 2026 readuce în atenție una dintre cele mai frecvente întrebări ale românilor: ce magazine rămân deschise de Ziua Muncii și care este programul supermarketurilor în această perioadă. Pentru cei care rămân în oraș sau pregătesc ieșiri la iarbă verde, organizarea cumpărăturilor devine esențială.

Cum funcționează magazinele de 1 Mai 2026

Ziua Muncii este sărbătoare legală în România, însă marile lanțuri de retail aleg, de regulă, să își adapteze programul pentru a răspunde cererii ridicate din această perioadă. Spre deosebire de alte sărbători majore, precum Crăciunul sau Paștele, pe 1 Mai supermarketurile nu își închid activitatea, ci funcționează, în general, după un program normal sau ușor ajustat.

Program Kaufland de 1 Mai 2026

Magazinele Kaufland nu au anunțat modificări semnificative pentru Ziua Muncii. Conform practicilor din anii anteriori, acestea vor fi deschise, cel mai probabil, în intervalul obișnuit 07:00 – 22:00. Pot exista mici diferențe în funcție de oraș sau locație, însă rețeaua nu închide complet magazinele în această zi.

Program Lidl de 1 Mai

Retailerul Lidl își menține magazinele deschise și de 1 Mai 2026. În mod obișnuit, programul este similar celui de weekend, între 08:00 și 21:00, cu posibilitatea extinderii până la 22:00 în unele locații.

Pentru informații exacte, clienții pot verifica aplicația Lidl Plus, unde sunt afișate orarele actualizate pentru fiecare magazin.

Program Carrefour de Ziua Muncii

Magazinele Carrefour vor funcționa fără modificări speciale în minivacanța de 1 Mai. Programul standard rămâne valabil, de regulă între 07:00 și 22:00, pe tot parcursul zilei.

Program Penny de 1 Mai 2026

Și rețeaua Penny păstrează programul obișnuit:

Luni – Sâmbătă: 07:30 – 22:00

Duminică: 08:00 – 20:00

Astfel, românii își pot face cumpărăturile fără restricții majore în această perioadă.

Program Mega Image de 1 Mai

Magazinele Mega Image vor fi deschise conform programului standard, zilnic între 07:00 și 22:00. Nu sunt anunțate schimbări speciale pentru minivacanță.

Program Auchan de 1 Mai 2026

Auchan își păstrează, de asemenea, programul obișnuit. Magazinele vor funcționa între 07:00 și 22:00, inclusiv de Ziua Muncii.