Proiectul aurifer de la Certej se clatină din nou. Avizul de mediu este în pericol

Corpul de Control al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat raportul preliminar de control desfășurat la Direcția Județeană de Mediu Hunedoara, cu privire la procedura de emitere a avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent proiectului „Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej” din județul Hunedoara. Raportul evidențiază o serie de aspecte care necesită clarificări și verificări suplimentare de către Garda Forestieră Națională, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor legale cu privire la neintroducerea în intravilan a unor terenuri din fondul forestier, spune Ministerul Mediului. La sfârșitul anului 2024, Deva Gold, compania înființată de Varvara Development Group Ltd. pentru exploatarea aurului de la Certej, anunța că a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara proiectul unui nou PUZ pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej”, după ce vechiul PUZ fusese anulat în justiție în urma unui proces deschis de organizația pentru protecția mediului Mining Watch Romania, în 2019.

Ulterior, după aprobarea acestui nou PUZ, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a decis pe 30 decembrie 2025 emiterea avizului de mediu. Și acest act a fost atacat în instanță de către ONG-urile de mediu Mining Watch și Declic.

Una dintre principalele concluzii ale controlului vizează necesitatea verificării în teren a unei suprafețe de aproximativ 38 de hectare propuse pentru introducerea în intravilan. Analiza documentelor existente indică posibilitatea unei suprapuneri parțiale a acestei suprafețe peste terenuri încadrate ca pădure (aspect interzis de Legea 331/2024 privind Codul Silvic), situație care trebuie clarificată prin măsurători și verificări tehnice independente. În acest context, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis un extras din raport către Garda Forestieră Națională, care va efectua verificări în teren și măsurători pentru stabilirea cu exactitate a situației din teren. În funcție de rezultatele acestor verificări, ministerul va analiza măsurile care se impun cu privire la actul de reglementare emis.

De asemenea, controlul a mai evidențiat existența unor întârzieri procedurale în derularea evaluării de mediu.

Pe cele 38 ha se va construi uzina de preparare

Potrivit memoriului de prezentare al Planului Urbanistic Zonal consultat de Jurnalul, cele 38 de hectare care trebuie trecute în intravilan apar că au categorie de folosință de drumuri locale, pășuni, fânețe, curți, construcții și neproductiv. Pe această suprafață ar urma să se construiască uzina de preparare a minereurilor. Este important de precizat că procedura analizată a vizat exclusiv emiterea avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal care nu reprezintă o autorizare pentru începerea activităților de exploatare minieră.

Ce ascunde zăcământul de la Certej

Producția fizică în cazul zăcământului auro-argentifer Certej din perimetrul de exploatare Certej a fost estimată la o valoare de vânzare de 9 miliarde de lei, potrivit studiului de fezabilitate realizat pentru începerea exploatării de aici. Masa minieră propusă a se exploata într-o perioadă de 10 ani este de 109 milioane de tone, din care steril 81 de milioane de tone și masa utilă de 28 de milioane de tone.

Cantitățile estimate sunt de circa 83 de tone de aur (estimat la circa 2,4 - 2,5 milioane de uncii) și 450 - 500 de tone de argint (estimat la circa 16,3 milioane de uncii). Concentrația metalelor prețioase în zăcământ este de 1,8 grame de aur pe tonă și 10 grame de argint pe tonă. „Zăcământul Certej poate asigura, prin exploatarea în carieră, realizarea unei capacităţi de producţie de până la 3.000.000 t/an extras industrial. Minereul auro-argentifer rezultat din carieră ar urma să fie transportat cu autobasculantele la staţia de concasare primară, aflată lângă uzina de preparare. Procesarea minereului în uzina de preparare/flotație presupune un flux tehnologic în mai multe etape. Uzina de preparare cuprinde linii de măcinare în mai multe trepte (cu mori semiautogene, mori cu bile). Concentratul aurifer cu circa 8,5% umiditate va fi produsul finit al procesului. El va fi ambalat și depozitat în vederea valorificării ca atare. După terminarea extracției, lichidarea exploatației ar urma să dureze doi ani, iar monitorizarea zonei se va desfășura ulterior pe o perioadă de 15 ani pentru a preveni incidentele de mediu.

Măsurile pentru protecția mediului

Conform memoriului de prezentare al Planului Urbanistic Zonal, pentru exploatarea zăcământului Certej vor fi construite trei halde de steril. Ele vor ocupa o suprafață de 72 hectare, iar pentru prevenirea surpărilor și alunecărilor se va evita defrişarea arborilor şi arbuştilor din afara perimetrelor stabilite pentru obiectivele proiectului, degajarea terenului, scarificarea terenului și se va realiza captarea şi evacuarea dirijată apelor din ampriza haldelor. Epurarea apelor acide de pe haldele de steril se va realiza prin tehnologia clasică „activă” de neutralizare a acidității şi precipitarea metalelor grele cu var. Apele acide colectate vor fi recirculate în procesul tehnologic în proporție de 80%. Pentru diminuarea poluării aerului, pe timpul exploatării se vor lua măsuri speciale precum perfecţionarea reţetei explozibililor, montarea de catalizatori la sistemele de eşapare ale autobasculantelor cu motoare diesel şi dotarea acestora cu sisteme de filtrare a gazelor, iar instalaţia de sfărâmare concasare va fi echipată cu filtre pentru diminuarea emisiilor de praf.

Varvara Development Group Ltd, noul acționar majoritar al proiectului

Compania de explorare minerală Varvara Development Group Ltd. (Vavara), cu sediul în Columbia Britanică, a achiziționat proiectul aurifer de la Certej, dezvoltat de canadienii de la Eldorado Gold Corporation (Eldorado), la sfârșitul anului trecut. Valoarea tranzacției a fost de 30 de milioane de dolari americani, a scris pe site-ul său societatea de avocați DLA Piper Canada, care a acordat asistența juridică în această tranzacție, după cum a scris la acea vreme cotidianul Jurnalul. Patru milioane de dolari au fost plătite în numerar, iar alte patru milioane în acțiuni Varvara Development. Restul banilor vor fi plătiți după ce autoritățile statului român vor acorda autorizațiile de exploatare a zăcământului, lucru care deocamdată nu s-a întâmplat, după ce vechea licență de exploatare a expirat. Eldorado Gold a rămas acționar minoritar la Deva Gold SA, alături de compania de stat Minvest Deva (19,25%) și firma clujeană de construcții Cartel BAU SA (0,25%). Eldorado Gold Corporation (Eldorado) este un important producător canadian de aur, cu operațiuni miniere, de dezvoltare și explorare în Turcia, Canada și Grecia. Intenția companiei de a se retrage din proiectul Certej a apărut acum câțiva ani, după ce proiectul fusese blocat în instanța de judecată, prin anularea PUZ-ului, care făcuse imposibilă emiterea de autorizații de construire pentru mina de aur preconizată acolo de Eldorado Gold.

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