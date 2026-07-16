Grindeanu critică atitudinea șefului statului la finalul discuțiilor de la Cotroceni: A plecat fără să salute

Liderul PSD a povestit, la Antena 3 CNN, cum au decurs consultările de la Palatul Cotroceni imediat după ce premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină majoritatea în Parlament.

Președintele PSD susține că șeful statului a spus că a reascultat înregistrarea discuțiilor anterioare.

Grindeanu spune că președintele l-ar fi întrebat pe Ilie Bolojan de ce și-a schimbat punctul de vedere, referitor la susținerea Guvernului. Întrebat ce a răspuns Bolojan, Grindeanu a spus: „A tăcut”.

Social-democratul a fost întrebat dacă era nervos președintele: „Nu. Vrea să afle motivul pentru care ne schimbăm sau își schimbă unii de la o zi la alta punctul de vedere”.

El a mai fost întrebat dacă a plecat președintele trântind ușa și fără să salute: „Asta da. A plecat fără să salute. Acum cu trântit ușa...”.

El a vorbit și despre ultima întâlnire cu șeful statului: „A vrut să afle dacă s-au făcut, s-au mai lăsat din îngrădirile pe care și le-au pus unii și alții în formarea unei majorități proeuropene”.

Sorin Grindeanu a spus că alegerile anticipate au fost un subiect „pasager”:

În opinia președintelui PSD, concluzia întâlnirii este că PSD, UDMR și minoritățile „încearcă totuși, venind cu o propunere, care să fie, cât de cât să aibă o majoritate în Parlament”.

El anunțase anterior că a fost de acord cu propunerile de guvern făcute luni de Varujan Pambuccian și Kelemen Hunor. „Propuneri pe care, la final, eu le-am acceptat”, a spus Grindeanu.

El a spus că prima propunere vizează un guvern format din fosta coaliție, dar cu un prim-ministru independent: „Dar un guvern politic, format din fosta coaliție. Cu premier așa-zis tehnocrat, să nu fie partea niciuneia dintre formațiuni. Cu care eu am fost de acord”.

Președintele PSD a spus că propunerea lui Kelemen Hunor vizează un guvern de armistițiu.

„Armistițiu însemnând că pui în paranteză toate, să spunem, îngrădirile pe care le-au pus, mai ales cei de la PNL și USR, că nu mai fac ei majorități niciodată. Punem în paranteză aceste lucruri, facem un guvern ca să trecem această perioadă, să spunem, cu PNRR, să facem și bugetul și, fiind armistițiu, se pun în paranteză și aceste constrângeri. Iarăși am fost de acord”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

(sursa: Mediafax)