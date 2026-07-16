Războiul metalelor rare: China deține cheia unor industrii de 6,5 trilioane de dolari

China, liderul mondial în producția de pământuri rare, a extins în 2025 controalele asupra exporturilor, incluzând noi materiale și introducând cerințe suplimentare de autorizare. Beijingul a decis ulterior amânarea aplicării complete a acestor măsuri pentru o perioadă de un an.

Metalele rare, esențiale pentru industrii strategice

Pământurile rare reprezintă un grup de 17 metale utilizate în cantități reduse, dar indispensabile pentru numeroase tehnologii moderne. Acestea sunt folosite în producția de automobile, aeronave, echipamente electronice, infrastructură energetică și sisteme de apărare.

Potrivit raportului AIE „Global Critical Minerals Outlook”, intrarea în vigoare a controalelor ar putea afecta lanțurile de aprovizionare pentru industrii precum cea auto, sectorul de înaltă tehnologie, apărarea și energia.

Statele Unite și Europa ar suporta aproape jumătate din impactul economic estimat, conform analizei citate de Reuters.

„O mare parte a valorii economice depinde de volume relativ mici de minerale critice, ale căror lanțuri de aprovizionare rămân extrem de concentrate și, prin urmare, vulnerabile”, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al AIE.

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Riscuri și pentru industria bateriilor electrice

AIE a atras atenția și asupra riscurilor legate de eventualele restricții chineze asupra exporturilor de grafit, un material esențial pentru bateriile vehiculelor electrice.

Măsurile privind grafitul au fost anunțate simultan cu cele privind metalele rare, dar aplicarea lor a fost, de asemenea, amânată. În cazul în care acestea ar intra pe deplin în vigoare, ar putea fi afectată o producție industrială estimată la aproximativ 300 de miliarde de dolari în afara Chinei.

China controlează peste 90% din producția mondială de grafit prelucrat, ceea ce amplifică vulnerabilitatea piețelor internaționale.

Occidentul încearcă să reducă dependența de China

Statele Unite și Europa au accelerat investițiile pentru dezvoltarea unor surse alternative de aprovizionare cu minerale critice. Potrivit AIE, finanțările publice alocate unor astfel de proiecte s-au majorat de patru ori între 2023 și 2025, ajungând la aproximativ 65 de miliarde de dolari.

Noile capacități de rafinare a pământurilor rare dezvoltate în Statele Unite și Malaezia au contribuit deja la reducerea ponderii Chinei pe piața globală, de la aproximativ 90% în 2023 la 85% anul trecut.

Dacă proiectele aflate în planificare vor fi realizate conform calendarului stabilit, cota Chinei în acest sector ar putea coborî la aproximativ 70% până în 2035.

AIE avertizează însă că, în ciuda progreselor în diversificarea surselor de aprovizionare, concentrarea producției de minerale critice rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei globale.