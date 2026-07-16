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Alexandru Nazare, după discuțiile cu Moody’s: Urmează săptămâni critice pentru ratingul României

de Redacția Jurnalul    |    16 Iul 2026   •   23:15
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Alexandru Nazare, după discuțiile cu Moody’s: Urmează săptămâni critice pentru ratingul României
Hepta/ Alexandru Nazare anunță săptămâni decisive pentru economia României

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a purtat joi discuții cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Demnitarul a atras atenția că perioada următoare este critică, iar săptămânile viitoare vor decide dacă România va reuși să își păstreze actualul calificativ de investiții.

„Am continuat astăzi, la Ministerul Finanțelor, seria discuțiilor tehnice cu agențiile internaționale de rating, cu reprezentanții Moody’s. Următoarele săptămâni sunt extrem de importante pentru protejarea calificativului de investiții al României”, transmite pe Facebook Alexandru NAzare.

Ministrul a prezentat progresele bugetare înregistrate în ultimul an de către statul român, punctând că „Datele rămân cel mai puternic argument”.

„Am accentuat și în discuțiile de azi progresele înregistrate în ultimul an: reducerea deficitului și perspectiva solidă de atingere a țintei de 6,2% în 2026, susținute de o disciplină bugetară strictă. Acest parcurs trebuie însă continuat cu aceeași consecvență”, notează ministrul.

În același timp, ministrul a transmis că efortul de consolidare fiscală a României s-a realizat în condiții geopolitice dificile, avertizând în același timp și de impactul pe care criza politică îl are asupra percepției statului, scrie Mediafax

„Am obținut rezultatele de consolidare într-un context extern dificil, marcat de tensiuni geopolitice, presiuni asupra prețurilor energiei și costuri mai ridicate de finanțare. În același timp, instabilitatea politică afectează direct încrederea și percepția de risc asupra României. Sunt riscuri asupra cărora am avertizat deja de câteva luni bune”, se arată în mesajul lui Nazare.

Oficialul a mai precizat că menținerea ratingului de țară este un obiectiv strategic pentru care vor fi folosite toate instrumentele disponibile.

„Menținerea calificativului de investiții este o miză strategică. Influențează direct costurile de finanțare ale statului și ale economiei, încrederea investitorilor și capacitatea României de a susține investițiile și dezvoltarea. Vom folosi în continuare toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a proteja rezultatele obținute”, a conchis Nazare.

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