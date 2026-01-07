Consorțiul Quantum–Chevron are șanse să preia activele Lukoil

Surse citate de publicație susțin că Quantum Energy Partners a purtat deja discuții cu reprezentanți ai administrației Trump în legătură cu această tranzacție, argumentând că preluarea activelor Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, de către consorțiul format împreună cu Chevron ar consolida controlul american asupra unor active energetice strategice la nivel global.

Un oficial de rang înalt al guvernului SUA a declarat pentru Financial Times că Washingtonul privește favorabil oferta. „Ne dorim o vânzare care să transfere proprietatea acestor active către un proprietar și operator american pe termen nelimitat. Nu vrem o situație de revânzare rapidă, iar din acest punct de vedere, propunerea Quantum–Chevron este una atractivă”, a subliniat oficialul.

Potrivit FT, sprijinul politic pentru această tranzacție ar putea accelera procesul de vânzare a activelor externe ale Lukoil, într-un context în care Statele Unite încearcă să limiteze influența companiilor rusești pe piețele energetice internaționale și să întărească poziția jucătorilor americani în sectorul strategic al energiei.