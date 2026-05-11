x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Vești bune pentru românii cu rate în euro: Leul s-a apreciat din nou, atingând cel mai bun nivel din ultima săptămână

Vești bune pentru românii cu rate în euro: Leul s-a apreciat din nou, atingând cel mai bun nivel din ultima săptămână

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   16:30
Vești bune pentru românii cu rate în euro: Leul s-a apreciat din nou, atingând cel mai bun nivel din ultima săptămână
Euro scade sub pragul de 5,23 lei

Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2222 lei, în scădere cu 1,42 bani (-0,27%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2364 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4371 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,27%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4493 lei.

De asemenea, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6989 lei, în coborâre cu 2,05 bani (-0,36%), faţă de 5,7194 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur ieftinit până la valoarea de 664,7713 lei, de la 673,5117 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: rate euro leu apreciat BNR
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri