Vești bune pentru românii cu rate în euro: Leul s-a apreciat din nou, atingând cel mai bun nivel din ultima săptămână

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4371 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,27%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,4493 lei.



De asemenea, moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6989 lei, în coborâre cu 2,05 bani (-0,36%), faţă de 5,7194 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur ieftinit până la valoarea de 664,7713 lei, de la 673,5117 lei, în şedinţa precedentă. AGERPRES