Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident feroviar grav: O femeie și-a pierdut viața și un copil de 5 ani a fost rănit după ce au fost loviți de o garnitură de tren

Accident feroviar grav: O femeie și-a pierdut viața și un copil de 5 ani a fost rănit după ce au fost loviți de o garnitură de tren

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   19:30
Femeie decedată și copil de 5 ani rănit în urma unui impact cu trenul

O femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani și-a pierdut viața, iar un minor de 5 ani a fost grav rănit în această după-amiază, după ce au fost loviți de un tren în timp ce încercau să traverseze calea ferată.

„În jurul orei 17:10, Stația de pompieri Fetești a fost solicitată să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unui accident feroviar, în care au fost implicate trenul InterRegio 11048, care circula pe ruta Constanța - București și două persoane surprinse în timp ce traversau calea ferată”, se arată în informarea emisă de ISU Ialomița.

Autoritățile au mobilizat o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița, precum și un elicopter SMURD Constanța.

La sosirea serviciilor de intervenție, femeia, în vârstă de 70 de ani, se afla în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare, aceasta a fost declarată decedată.

A doua victimă identificată a fost un copil, în vârstă de cinci ani. Deși prezenta multiple traumatisme, copilul era conștient și cooperant. Acesta a primit primul ajutor la fața locului și a fost transportat la spital.

Potrivit autorităților, niciuna dintre persoanele aflate în tren, aproximativ 200 de pasageri, nu a necesitat îngrijiri medicale.

„Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului”, a mai transmis ISU Ialomița.

(sursa: Mediafax)

 

