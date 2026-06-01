Sorana Cîrstea joacă marți pentru semifinale: Pe ce canal TV se vede meciul de la Roland Garros

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   19:15
Sorana Cîrstea urmează să se întâlnească cu rusoaica Mirra Andreeva în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros. Partida se va disputa marți, 2 iunie 2026, de la ora 12:00.

Sorana Cîrstea continuă parcursul remarcabil de la Roland Garros și va lupta marți, 2 iunie, pentru un loc în semifinalele competiției.

Românca o va înfrunta pe Mirra Andreeva în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Paris, într-un meci programat să înceapă la ora 12:00, pe Arena Philippe-Chatrier, informează ProSport.

Partida va fi transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport.

Ajunsă la 36 de ani și aflată în ultimul său sezon în circuitul profesionist, Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale.

La actuala ediție a Roland Garros, sportiva din România nu a pierdut niciun set și a impresionat în turul al treilea, când a învins-o categoric pe Solana Sierra cu 6-0, 6-0.

Sorana Cîrstea (18 WTA) s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului după cea trecut de Xiyu Wang (148 WTA), scor 6-3, 7-6 (4).

„Simt că societatea ne etichetează, dar în viață cred că ai dreptul să faci ceea ce îți dorești. Iată-mă aici, la 36 de ani. Mulțumesc publicului pentru sprijin! Am pus mai multă presiune pe mine în ultimii ani, dar da, am pus mai puțină presiune aici. Până la urmă, e vorba de pasiune, iar pasiunea mea este tenisul și nu pot fi decât recunoscătoare pentru ceea ce mi se întâmplă”, a declarat tenismena după calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Dacă va trece de Andreeva, Sorana Cîrstea va întâlni o jucătoare din Ucraina, învingătoarea dintre Elina Svitolina (locul 7 WTA) și Marta Kostyuk (locul 15 WTA), cea din urmă fiind autoarea marii surprize a turneului, după ce a eliminat-o pe cvadrupla campioană Iga Swiatek.

(sursa: Mediafax)

 

