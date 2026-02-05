RBL devine membră în Comitetul pentru Societatea Civilă al BERD

Comitetul este una dintre inițiativele cheie ale BERD, menit să întărească dialogul și parteneriatul dintre Bancă și societatea civilă. Acesta funcționează ca o platformă consultativă suplimentară, cu un accent deosebit pe transparență, răspundere și angajarea autentică a partenerilor din toate regiunile de operațiune ale BERD.

Membrii Comitetului vor activa pe parcursul unui mandat de doi ani, din ianuarie 2026 până la sfârșitul anului 2027. Rolul lor este acela de a acționa ca punte între BERD și comunitățile locale, în vederea derulării unor proiecte cu impact și de dezvoltare economică și socială.

RBL va contribui la misiunea Comitetului și consideră că aceasta este o oportunitate valoroasă de a aduce experiența și expertiza sa într-un dialog constructiv cu BERD la nivel regional. RBL va fi reprezentată prin Iulia Manole, Head of Public Affairs RBL și domnul Alexandru Dincovici, Director General RBL.