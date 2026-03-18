România accelerează spre OECD: Angajament ferm din partea MAE

„I-am transmis Secretarului General al OECD, Mathias Cormann, angajamentul ferm al MAE în coordonarea ultimilor pași pe care îi mai avem de făcut pentru a atinge unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale României după efortul de intrare în NATO și cel de aderare la Uniunea Europeană”, se arată în mesajul publicat miercuri de Oana Țoiu.

Șefa diplomației de la București a anunțat că Guvernul va continua eforturile susținute pentru aderarea la Organizația Economică pentru Cooperare și Dezvoltare, deși au fost închise 23 din cele 25 de capitole necesare aderării.

„În ultimii 3 ani și jumătate, mare parte din administrația românească, cu sprijinul echipei MAE lucrează intens la acest proces de aderare și a reușit să convingă 23 de comitete sectoriale ale OCDE că suntem deja, pe cele mai multe domenii, la nivelul statelor dezvoltate”, se mai arată în mesajul publicat de Țoiu.

Ministra a spus că mai rămân de finalizat două capitole, Comerț și Investiții. Pentru a închide și aceste ultime capitole, ministrul a făcut apel la menținerea ritmului de lucru și a stabilității guvernării. „Este important pe ultima sută de metri să menținem acest ritm de lucru și stabilitatea guvernării, coordonarea bună dintre ministere, agenții, Guvern și Președinție”, se arată în mesajul de pe Facebook.

Țoiu a precizat că pentru realizarea aderării este nevoie și de susținere din partea mediului de afaceri, a celui academic și a societății civile.

(sursa: Mediafax)