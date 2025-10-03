Reuniune la Atena: Operatorii de transport și de sistem ai Coridorului Vertical solicită aprobarea prelungirii pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1”

Reuniunea a avut ca scop semnarea adresei comune a OTS-urilor Coridorului Vertical către autoritățile naționale de reglementare pentru aprobarea accelerată și în timp util a prelungirii pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1”, care este de o importanță esențială pentru punerea în aplicare a conceptului, pentru a asigura fluxurile necesare către Ucraina în timpul iernii următoare și al următorului sezon de injecție.

Prin adresa comună trimisă autorităților naționale de reglementare, operatorii de transport și de sistem ai Coridorului Vertical solicită aprobarea cât mai rapidă a propunerii de prelungire pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1”.

Documentul a fost semnat pentru Transgaz și Vestmoldtransgaz de către domnul Ion Sterian, director general al SNTGN Transgaz SA, în numele Bulgartransgaz, de către domnul Vladimir Malinov, director executiv, în numele DESFA, de către doamna Maria Ritta Galli, director general, și, respectiv, de către domnul Vladyslav Medvedev, director general al Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC.

La 1 iulie, Ucraina a primit primele cantități de gaze naturale prin Coridorul Vertical. În data de 23 iunie 2025 s-a desfășurat procesul de rezervare capacitate lunară pentru luna iulie 2025 pe punctele de interconectare ale SNT pentru produsul supergrupat de pe Ruta 1.

Operatorii de transport și comercializare a gazelor naturale din Grecia (DESFA), Bulgaria (Bulgartransgaz), România (TRANSGAZ SA), Moldova (VestMoldTransgaz SRL) şi Ucraina (GTSOU) au înaintat în luna mai o inițiativă autorităților naționale de reglementare privind crearea unui produs lunar special de capacitate fermă, grupată pe rute, pentru livrările de gaze naturale din Grecia către Ucraina pentru perioada 1 iunie – 30 octombrie 2025. Introducerea unui produs comun de rezervare a capacității din Grecia către Ucraina asigură surse alternative și competitive de gaze naturale și îmbunătățeşte securitatea energetică a regiunii, fiind încă un pas spre consolidarea Coridorului Vertical.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, spunea în luna mai că: “Am lucrat intens, împreună cu operatorii de transport gaze din Grecia (Desfa), Bulgaria (Bulgartransgaz), Moldova (VestMoldTransgaz SRL), deţinută de Transgaz, şi Ucraina (GTSOU), pentru a veni în sprijinul Ucrainei de a înmagazina 3,5 miliarde de metri cubi de gaze. Acest produs de capacitate super-grupată pe toate punctele de interconectare are un tarif unitar pe toate punctele de interconectare, cu un discount de 25% pentru a facilita transportul de gaze naturale lichefiate (LNG) din Grecia direct în facilitățile de înmagazinare din Ucraina. Am depus toate eforturile necesare pentru acest obiectiv. Acest produs va facilita transportul de LNG din SUA şi din alte părţi ale globului, care va ajunge la consumatorii vulnerabili din Ucraina”.

Ce este Coridorul Vertical

Coridorul Vertical face parte din Coridorul Sud-Nord din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) și are ca scop diversificarea surselor de gaze naturale, precum și creșterea securității aprovizionării cu gaze pentru țările din Europa Centrală, de Est și Balcani. Această inițiativă a fost lansată și susținută încă din 2016 de Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Proiectul implică colaborarea țărilor din centrul și sud-estul Uniunii Europene, inclusiv Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia, alături de Republica Moldova și Ucraina, pentru a dezvolta o alternativă nouă de furnizare a gazelor în regiune, consolidând astfel securitatea energetică. Coridorul Vertical de gaze reprezintă un sistem extins de conducte, format din infrastructura actuală și viitoare, care include conducte, terminale de gaz natural lichefiat (LNG) și facilități de stocare. Activarea sa completă, prin modernizarea corespunzătoare a rețelelor din țările menționate mai sus, va permite transportul gazelor dinspre sud spre nord și viceversa, prin intermediul sistemelor europene de transport de gaze naturale și GNL, valorificând capacitățile sporite ale terminalelor de gaze lichefiate noi și în curs de dezvoltare din zonă. Acest potențial poate fi extins și mai mult prin utilizarea infrastructurilor pentru gazele regenerabile și hidrogen. Proiectul inițiat de compania Transgaz, prin directorul general Ion Sterian, este susținut și de administrația americană, care vede în el o oportunitate pentru reducerea volatilității prețurilor la gaze și eliberarea de gazul rusesc.