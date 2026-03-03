Oana Țoiu cere „un armistițiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, pentru evacuarea civililor

Într-un interviu pentru TVP World, Oana Țoiu a subliniat că diplomația europeană ar trebui să insiste pentru „o încetare temporară a focului negociată” în Orientul Mijlociu, astfel încât să fie permisă evacuarea civililor.

Vorbind despre moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, Țoiu a calificat evenimentul „un punct de cotitură”. Ministra a susținut că prioritatea guvernelor europene este dezescaladarea și protecția civililor, inclusiv ajutorarea propriilor cetățeni să părăsească regiunea, menționează sursa citată.

Totodată, în cadrul interviului, Oana Țoiu a subliniat că diplomația ar trebui să se concentreze pe prevenirea unor noi decese, dar și pe restabilirea unui „cadru previzibil pentru viitor” în ceea ce privește securitatea regională.

În cadrul emisiunii „On the record” de la TVP World, ministra de externe a avertizat că orice escaladare riscă să distragă atenția și resursele de la Ucraina. Pe de altă parte, însă, ea a punctat faptul că situația cu care se confruntă Iranul în această perioadă ar putea reduce capacitatea sa de a sprijini Rusia, menționând că dronele de tip Shahed utilizate împotriva Ucrainei se bazează pe proiectarea iraniană și cooperarea cu Moscova.

(sursa: Mediafax)