Mega-summit energetic la București! Ce planuri au liderii din Europa Centrală și de Est pentru viitorul energiei. RIEC 2025 confirmă rolul României în arhitectura regională

Federația Patronală a Energiei (FPE), reprezentând companii din principalele ramuri ale sectorului energetic național, a organizat pe 25 noiembrie cea de-a 7-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC), fostul RIGC. Evenimentul s-a desfășurat sub tema „The New Energy Fabric | Threads of Innovation & Stability. Weaving security, cooperation, and growth through high-level dialogue”, reunind oficiali guvernamentali, lideri ai unor companii strategice, reprezentanți ai autorităților de reglementare și experți din regiune.

Considerată una dintre cele mai importante conferințe dedicate energiei din Europa Centrală și de Est, RIEC facilitează dialogul între decidenți, mediul privat, inovatori și specialiști în politici publice, contribuind la dezvoltarea unor proiecte cu impact transfrontalier.

Evenimentul a accentuat necesitatea alinierii pozițiilor naționale și sectoriale pentru consolidarea securității energetice regionale și a competitivității industriale. Totodată, RIEC 2025 a subliniat rolul României în arhitectura energetică a zonei și deschiderea către cooperare în contextul noilor provocări tehnologice și de mediu.

Franck Neel: „România a arătat că își poate construi un viitor energetic puternic”

FRANCK NEEL, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI PATRONALE A ENERGIEI, a rezumat concluziile ediției:

„Romanian International Energy Conference (RIEC) a demonstrat încă o dată că Europa Centrală și de Est este o zonă a provocărilor, dar și a soluțiilor, ce se pot decide și implementa prin cooperare între statele din zonă. [...] Consider că România a arătat astăzi că este capabilă să-și construiască un viitor puternic din punct de vedere energetic.”

Declarațiile principale ale oficialilor

Bogdan Ivan – Ministrul Energiei: „Trebuie să păstrăm petrolul, gazele și energia nucleară până când tehnologia ne va permite altceva”

BOGDAN IVAN a subliniat impactul reglementărilor europene și necesitatea menținerii unei baze energetice stabile:

„În acest moment, ar trebui să discutăm foarte clar regulamentele privind CO₂ și ETS, care afectează grav competitivitatea țărilor noastre și a companiilor noastre. Ar trebui să ne acordăm mai mult timp pentru a lucra inclusiv în domeniul petrolului și gazelor, pentru a ne menține obiectivul de productivitate și, până când vom avea tehnologia și lanțurile de aprovizionare pentru alte tehnologii care ar putea oferi un preț mai bun al energiei, ar trebui să păstrăm petrolul și gazele și, cu siguranță, energia nucleară. Țara noastră are o poziție puternică în ceea ce privește energia nucleară; am putea să furnizăm întregii regiuni, împreună cu vecinii noștri, energie la preț accesibil. Este importantă și viteza, pentru că întreaga lume se schimbă, iar noi trebuie să asigurăm suficientă energie pentru a alimenta tehnologiile viitorului și pentru a alimenta inteligența artificială, deoarece suntem într-o cursă globală fundamentată pe IA și de noile tehnologii.”

Ministrul a atras atenția că energia trebuie să susțină dezvoltarea tehnologiilor viitorului, inclusiv inteligența artificială, domeniu aflat într-o competiție globală accelerată.

Citește pe Antena3.ro Podul cu cel mai mare arc parabolic din România este finalizat și a fost recepţionat astăzi. Cum arată acum și ce localități leagă

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Diana Buzoianu – Ministrul Mediului: „Trebuie să fim realiști, dar și să menținem standardele de mediu”

DIANA BUZOIANU a vorbit despre echilibrul dintre tranziția verde și realitățile locale:

„Ministerul Mediului trebuie să fie și un minister realist, dar în același timp trebuie să fie și un minister care ține la niște standarde. Da, am fost prima care a zis în discuțiile cu Comisarul de schimbări climatice că trebuie să îndeplinim partea de nuclear, am fost de asemenea ministra Mediului care, în discuțiile la nivel înalt cu Comisia Europeană, a explicat că ținta de 20% la nivel european (referitor ținta de stocare CO2 conform NZIA) care să fie atinsă de către România este o țintă ce nu poate fi îndeplinită în termenul care a fost dat. Da, am susținut amânarea ETS 2 pentru un an de zile în negocieri și am și obținut asta. În același timp, pentru că hidrocentralele reprezintă un hot topic zilele acestea, susțin de asemenea că trebuie făcute niște studii științifice, astfel încât să nu ajungem să avem doar siguranță energetică pe hârtie, iar în realitate să nu avem energie produsă și să rămână și comunități fără apă.”

Ion Sterian – Director General Transgaz: „Investițiile făcute la timp dau roade”

ION STERIAN a evidențiat rezultatele investițiilor strategice:

„Investițiile Transgaz, pe care le-am făcut la timp, și bine calculate și planificate, aduc rezultatele de astăzi. Profitul net pe grup consolidat este cu 476% mai mult față de primele 9 luni de zile ale anului trecut. Și se negociază, circa 14 OTS-uri, inclusiv OTS-ul din Austria, prin Gaz Connect, pe calitatea gazelor și am ajuns în partea finală de a semna toți acest memorandum, astfel încât calitatea gazelor să fie aceeași. Când se va parafa, tot în același cadru, al OTS-urilor care fac parte din CESEC, vom negocia din nou calitatea gazelor în ceea ce privește injecția de biometan și biogaz în conductele de transport gaze.”

Răzvan Popescu – CEO Romgaz: „Gazul din Neptun Deep deschide oportunități industriale pentru România”

RĂZVAN POPESCU a confirmat interesul pentru noi investiții, inclusiv posibilitatea integrării combinatului de la Azomureș în grupul Romgaz:

„Ne-am uitat la mai multe posibilități de investiție, am identificat una dintre ele, combinatul chimic de la Azomureș. Acum suntem într-un proces extins de due diligence de mediu, tehnic și economic și încercăm să aflăm fezabilitatea integrării acestui combinat în grupul Romgaz. În perioada imediat următoare, probabil, dacă acest due diligence va releva fezabilitatea, vom putea înainta o ofertă. Gazul din Neptun Deep, cum am spus de nenumărate ori, chiar și în momentul în care am luat decizia de a investi în acest perimetru, creează aceste premise pentru ecosistemul din România. Și de aceea nu numai Romgaz, ci chiar ar trebui mai multe grupuri industriale importante să se uite la acest gaz ca fiind un avantaj, fiind un gaz produs sub reglementările europene, fiind un gaz produs luând în calcul absolut toate necesitățile de mediu pe care UE le are, și să găsească modalități să-i dea valoare.”

Oana Ijdelea – Board Member Black Sea Oil & Gas: „Interconectarea este noua geopolitică a Europei”

OANA IJDELEA a accentuat importanța rețelelor energetice integrate:

„Cred că cel mai important lucru este rolul pe care interconectarea, din toate punctele de vedere, îl are în noul context european. Eu cred că interconectare este noua geopolitică a Uniunii Europene și noua geopolitică a regiunii. Este mai important decât oricând să existe această unitate și această coeziune din punct de vedere al rețelelor, al accesului la rețele, al modului în care energia de toate tipurile circulă prin rețele. De asemenea cred că tranziția energetică este foarte importantă, însă lecțiile trecutului trebuie să ne fie modele de luare aminte pentru că trebuie să înțelegem că UE este o familie extrem de diversă și că nu putem propune un one-size-fits-all pentru toate statele membre.”

Andreas Guth – Secretar General Eurogas: „Tranziția energetică nu se va baza doar pe electrificare”

ANDREAS GUTH a pledat pentru o abordare energetică diversificată:

„Tranziția energetică nu se va baza doar pe electrificare. Aceasta este partea centrală, dar nu ar trebui să fie singurul nostru obiectiv. Din perspectiva Bruxelles-ului, din bula de la Bruxelles, asta pare să conducă politicile de astăzi, ideea de a electrifica cât mai mult posibil. Și, deși avem nevoie de electrificare pentru tranziția energetică, avem nevoie și de alți vectori. Iar gazul reprezintă o cale fundamentală în acest sens. Fie că vorbim despre gaz natural, biometan, hidrogen sau captarea și stocarea carbonului, avem nevoie de toate aceste soluții diferite pentru ca tranziția energetică să fie un succes.”

RIEC 2025 a consolidat poziția României ca actor-cheie în reconfigurarea energetică a Europei Centrale și de Est. Într-un context marcat de presiuni tehnologice, geopolitice și climatice, liderii regionali au transmis un mesaj comun: doar prin cooperare, investiții inteligente și politici realiste poate fi asigurată tranziția către un viitor energetic sigur și competitiv.