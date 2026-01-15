Șocul reformei fiscale: Românii cu handicap pot fi evacuați din locuințe dacă nu își plătesc impozitele

Reforma fiscală provoacă șoc românilor cu probleme grave de sănătate, afectând 970.000 de oameni.

Românii cu handicap trebuie să plătească impozite

Persoanele cu handicap, scutite anterior de taxe, plătesc acum impozite duble față de indemnizația lunară de 720 lei. Acestea pot ajunge la 1.500 lei.

"A fost un şoc, am de plătit 961 de lei. E foarte mult. Taxa de ecarisaj, habitatul şi impozitul la maşină. 720 de le indemnizaţia cu care statul mă ajută să supravieţuiesc. Şi un salariu minim pe economie de 2578, din care eu trebuie să plătesc pe cineva să aibă grijă de mine", spune Liliana Miron, pentru observatornews.ro. Ea suferă de o boală genetică rară, amiotrofie spinală. Nu a mers niciodată, se deplasează într-un scaun cu rotile și plătește la fel ca persoanele apte de muncă.

"Noi nu vrem să fim persoane cu handicap, nu vrem. Am vrea să fim şi noi normali, să lucrăm. Văd eu la ce renunţ. Trebuie să renunţ la ceva că nu ai de unde. Trebuie să şi mâncăm, unii au pastile, cărucioarele astea mai cer un cauciuc", spune Florin Diaconiţa, care trăiește într-un scaun cu rotile.

Drepturile persoanelor cu handicap, transformate în favoruri locale

"Modul în care a fost făcută reforma este nedreaptă pentru persoanele cu dizabilităţi. Statul a renunţat la protecţia noastră socială, naţională şi a pasat responsabilitatea către primării, iar drepturile au fost transformate în favoruri locale", spune Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România.